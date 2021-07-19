با آژانس بازاریابی دیجیتال بیشتر آشنا شوید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازاریابی برای کسب و کارهای مختلف مسئله جدیدی نیست و از زمان پیدایش کسب و کارها افراد برای دیده شدن در بین رقبا و فروش بیشتر به روش‌های مختلفی محصولات و خدمات خود را به کاربران هدف معرفی می‌کردند. با وجود این که بازاریابی سنتی هنوز جایگاه خود را در بین کسب و کارها حفظ کرده است، شکل نوین بازاریابی نیز اخیراً در دنیای اینترنت و دیجیتال مارکتینگ دیده می‌شود. بنابراین بازاریابی سنتی مطلقاً از بین نرفته است. اگر شما صاحب یک کسب و کار اینترنتی باشید حتماً اصطلاح آژانس بازاریابی دیجیتال به گوشتان خورده است. استراتژی‌ها و تکنیک‌های بازاریابی سنتی جایگاه خود را در میان آژانس بازاریابی دیجیتال حفظ کرده‌اند. نکته اینجا است که ما در زمان حال زندگی می‌کنیم و باید خود را با تحولات نوین همراه کنیم.

امروزه با گسترش سایت‌های کسب و کار و همچنین گرایش مردم به شبکه‌های اجتماعی باعث شده که مسئله بازاریابی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. تا حدی که اخیراً بازاریابی دیجیتال به یک تخصص تبدیل شده و به عنوان یک رشته در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. جالب این‌جا است که با وجود تفاسیر مختلفی که در این حوزه مطرح می‌شود هنوز هم تعریف قطعی و مختصی برای دیجیتال مارکتینگ وجود ندارد. قبل از هر چیزی بهتر است با آژانس بازاریابی دیجیتال آشنا شوید. آژانس در اصطلاح به کارگزاری گفته می‌شود که کار خاصی را برای کاربر هدف انجام می‌دهد و یا در واقع خدماتی را ارائه می‌کند. بازاریابی دیجیتال نیز به روش‌های بازاریابی اینترنتی اطلاق می‌شود که طیف گسترده‌ای دارد. می‌توان گفت بازاریابی دیجیتال به تمام ابزارها و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای بازاریابی محصولات و خدمات متنوع در بستر اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آژانس دیجیتال مارکتینگ در واقع همان معادل آژانس بازاریابی دیجیتال است. در حقیقت به تمام فعالیت‌های بازاریابی که با استفاده از اینترنت و ابزارهای دیجیتال انجام می‌شود، دیجیتال مارکتینگ می‌گویند. این فعالیت‌ها تماماً در راستای تبلیغ محصولات، خدمات، برند، بررسی رفتار کاربر در سایت و غیره انجام می‌شوند. آژانس دیجیتال مارکتینگ با ارائه راه حل‌های خلاقانه و متفکرانه به رفع مشکلات سایت‌ها کمک کرده و در نهایت منجر به برندسازی می‌شود. این آژانس بر کیفیت خدماتی که به سایت‌ها ارائه می‌دهد اهمیت خاصی قائل است. آژانس دیجیتال مارکتینگ درک عمیق‌تری از بستر اینترنتی و رسانه‌ها دارد و به خوبی آن را تجزیه و تحلیل می‌کند. این آژانس اطلاعات و دانش کافی در خصوص بازاریابی را دارد و در انتخاب استراتژی‌های مفید و کارآمد به درستی عمل می‌کند. به همین دلیل می‌تواند کسب و کارهای مختلف را با موفقیت کامل در عرصه اینترنت هدایت کند. برای درک بهتر فعالیت‌های مربوط به آژانس دیحیتال مارکتینگ می‌توانید به سایت آژانس دیجیتال منظم سر بزنید.

خدمات آژانس بازاریابی دیجیتال چیست‌؟

این آژانس قبل از هر چیزی خلاصه‌ای از اهداف کسب و کارها را دریافت می‌کند و در مورد آن به تحقیق و مطالعه می‌پزدازد تا بتواند بازار هدف، مشتری و رفتار او و سایر موارد وابسته به این بازار را ارزیابی کند. سپس بر اساس نتایج تحقیقات خود استراتژی مناسبی انتخاب کرده و پروپوزال آن را ارائه می‌دهد. این خدمات طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، تکنیک‌ها و برنامه‌ها را شامل می‌شود که در ادامه بیان می‌کنیم.‌

طراحی لوگو: جلوه مناسب و خاص می‌تواند هویت و شخصیت قدرتمندی به سایت شما ببخشد. آژانس بازاریابی دیجیتال با طراحی لوگوی زیبا و منحصر به فرد، تصویر خاصی از برند شما را در ذهن مخاطبان آن ثبت می‌کند و قدرت و خلاقیت شما را به نمایش می‌گذارد.

طراحی کاتالوگ: همان طور که در ابتدا گفتیم با وجود گسترش بازاریابی دیجیتال، برخی از روش‌های تبلیغات سنتی همچنان جایگاه خود را در این عرصه حفظ کرده‌اند. طراحی کاتالوگ یکی از روش‌های تبلیغاتی سنتی است که در دیجیتال مارکتینگ به فراوانی استفاده شده و بسیار کارآمد است. طراحی یک کاتالوگ منحصر به فرد با معرفی کوتاه و جامع و تصاویر جذاب و واضح تأثیر قابل توجهی در برندسازی دارد و در بازاریابی دیجیتال این استراتژی با کیفیت بالا پیاده سازی می‌شود.

تولید محتوا: محتوی اصلی‌ترین بخش از سایت است که کاربران بیشترین ارتباط را با آن برقرار می‌کنند. بنابراین تولید محتوی یونیک، جذاب و مفید تأثیر بسیاری در معرفی محصولات و خدمات دارد، ضمن این که گاهی علاوه بر معرفی محصول جنبه آموزشی دارد و این مسئله باعث جلب اعتماد مشتری می‌شود.

مدیریت شبکه‌های اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی مانند پیج‌های اینستاگرام، کانال‌های تلگرامی و غیره جزو مهم‌ترین بسترهای تبلیغاتی به شمار می‌روند چون امروزه مردم ساعات زیادی از فراغت خود را در این شبکه‌ها سپری می‌کنند. حتی عده بسیاری از افراد از این بستر کسب درآمد می‌کنند. از این رو آژانس بازاریابی دیجیتال با ایجاد تعامل بین این شبکه‌ها و مدیریت آن‌ها به طرز عجیبی باعث افزایش بازدیدکنندگان سایت‌ها، افزایش فروش و برندسازی می‌شود. در واقع مدیریت پیج‌های اینستاگرامی و غیره یک استراتژی هوشمندانه محسوب می‌شوند.

نظارت بر سئو: سئو یک مبحث بسیار گسترده است. با این حال تمام خدمات سئو بخشی از خدمات آژانس دیجیتال مارکتینگ محسوب می‌شود. سئو به معنی بهینه سازی سایت برای موتورهای جست و جو است و شامل تکنیک‌ها و استراتژی‌های بسیار زیادی است که همگی در راستای برندسازی انجام می‌شوند. می‌توان سئو سایت را یک روش بازاریابی مهم که انجام آن برای پایداری سایت ضروری است. اغلب فعالیت‌های سئو در داخل سایت صورت می‌گیرد و نظارت بر سئو به عهده آژانس بازاریابی دیجیتال است.

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: آژانس دیجیتال مارکتینگ با بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی به شیوه‌های مختلف به برندسازی سایت‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال این آژانس با طراحی بنرهای تبلیغاتی آنلاین، تلفن گویا و غیره در این شبکه‌ها به معرفی کسب و کارها و خدمات آن‌ها می‌پردازد. از آنجا که شبکه‌های اجتماعی در هر ساعت از شبانه روز کاربران فعال بسیاری دارند، بازدید از سایت به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. البته این مسئله کاملاً با خلاقیت و تخصص تیم دیجیتال مارکتینگ مرتبط است.

طراحی سایت ورد پرس: ورد پرس نوعی سیستم مدیریت محتوی است که طراحی سایت با آن بسبار راحت انجام می‌شود چون دیگر به دانش کد نویسی و برنامه نویسی برای طراحی سایت نیازی نیست. بعد از طراحی سایت نیز مدیریت ان با ورد پرس به راحتی انجام می‌شود.

بهترین آژانس بازاریابی دیجیتال را معرفی کنید

گسترش فناوری ارتباطات باعث شده که دیجیتال مارکتینگ به نیاز روز بشر تبدیل شود. قطعاً وقتی ارتباط به ابزارهای دیجیتالی وابسته شود باید آژانس‌ها و بنگاه‌هایی برای بهبود این ارتباط شکل بگیرند. با افزایش فعالیت کاربران در اینترنت و همچنین افزایش سایت‌های فروشگاهی، خدماتی و غیره تعداد آژانس‌های بازاریابی اینترنتی نیز افزایش چشمگیری داشته است. در این بین اصول اولیه بین تمام آژانس‌ها یکی است اما تفاوتی که در بین آن‌ها دیده می‌شود این است که هر آژانس در پیاده سازی یک یا چند روش خاص تبحر بیشتری دارد.

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