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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۰۷

مدیرکل بحران استانداری سیستان و بلوچستان:

طوفان گرد و غبار ادارات منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند

طوفان گرد و غبار ادارات منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند

زاهدان- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با افزایش غبار محلی و طوفان در سیستان براساس نظر فرمانداران ادارات این منطقه امروز سه‌شنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی اظهار داشت: با توجه به اخطار هواشناسی در روز گذشته اعلام شد که شرایط آب و هوایی منطقه سیستان خیلی مناسب نیست و شدت بادهای ۱۲۰ روزه را داریم و این وضعیت تا آخر هفته هم ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: البته این تعطیلی به دلیل افزایش غبار و طوفان در منطقه سیستان مشمول دستگاه‌های خدماتی، امدادرسان، مراکز درمانی و مراکز واکسیناسیون نمی‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به اینکه شاخص‌های هواشناسی ساعت ۱۱ امروز به روز می‌شود در پی این اعلام دقیق‌تر شاخص و میزان غبار محلی تعیین خواهد شد.

وی اظهارداشت: توصیه به همه مردم این است که با توجه به اخطارهای هواشناسی تا آخر هفته ترددها را در مسیرهای مواصلاتی حوزه شمال سیستان و بلوچستان و خروجی استان به سمت خراسان به دلیل غبار محلی و کاهش دید محدود کرده و مراقبت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 5266575

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