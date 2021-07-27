طوفان گرد و غبار ادارات منطقه سیستان را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضا شهرکی اظهار داشت: با توجه به اخطار هواشناسی در روز گذشته اعلام شد که شرایط آب و هوایی منطقه سیستان خیلی مناسب نیست و شدت بادهای ۱۲۰ روزه را داریم و این وضعیت تا آخر هفته هم ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: البته این تعطیلی به دلیل افزایش غبار و طوفان در منطقه سیستان مشمول دستگاه‌های خدماتی، امدادرسان، مراکز درمانی و مراکز واکسیناسیون نمی‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به اینکه شاخص‌های هواشناسی ساعت ۱۱ امروز به روز می‌شود در پی این اعلام دقیق‌تر شاخص و میزان غبار محلی تعیین خواهد شد.

وی اظهارداشت: توصیه به همه مردم این است که با توجه به اخطارهای هواشناسی تا آخر هفته ترددها را در مسیرهای مواصلاتی حوزه شمال سیستان و بلوچستان و خروجی استان به سمت خراسان به دلیل غبار محلی و کاهش دید محدود کرده و مراقبت لازم را داشته باشند.