به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال در حساس‌ترین بازی مرحله گروهی خود در سی و دومین دوره بازی‌های المپیک از ساعت ۱۵:۱۰ مقابل ایتالیا صف آرایی کرد. ایران و ایتالیا در المپیک ریو در مرحله حذفی مقابل هم قرار گرفته بودند که ایران نتیجه را واگذار کرد و در ادامه ایتالیا به فینال راه یافت. در مسابقه امروز نیز ایتالیا با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد تا ملی پوشان برای صعود محکوم به برد مقابل میزبان شوند.

سعید معروف، میلاد عبادی پور، میثم صالحی، امیر غفور، محمد موسوی، علی اصغر مجرد و مهدی مرندی یاران شروع کننده ایران بودند که با تصمیم ولادیمیر الکنو برابر ایتالیا صف آرایی کردند.

تیم‌های ایران و ایتالیا بازی پایاپایی در شروع بازی داشتند و تا امتیاز ۹ برابر پیش رفتند. سپس ایتالیا موفق شد ۴ اختلاف امتیاز ایجاد و ۱۵ بر ۱۱ پیشی بگیرد. سرویس‌های خوب عبادی پور و دریافت کمک کرد تا بار دیگر بازی در امتیاز ۲۰ برای دو تیم برابر شود. در نهایت جدال نفسگیر و پایاپای ست نخست با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ به سود ایتالیا به پایان رسید.

در شروع ست دوم دو تیم تا امتیاز ۲ برابر بودند اما در ادامه شاگردان بلنجینی موفق شدند اختلاف امتیاز ایجاد و ۵ بر ۳ پیش بیافتند. سرویس‌های خوب غفور و به دنبال آن دفاع بی نقص موسوی کار را در امتیاز ۵ برابر کرد. ایتالیا یک بار دیگر با درخشش زایتسف موفق شد ۱۱ بر ۷ پیش بیافتند. در نهایت ست دوم با عملکرد خوب ایتالیا در سرویس و دفاع با برتری ۲۵ بر ۲۱ آنها همراه شد.

در ست سوم ایتالیا شروع بهتری داشت و از ابتدا اختلاف امتیاز را ایجاد کرد تا با نتیجه ۸ بر ۵ از ایران پیش باشند. با تصمیم الکنو، جواد کریمی جایگزین معروف شد و صابر کاظمی بجای امیر غفور وارد زمین شد و سرویس‌های خوب کاظمی، ایران را در امتیاز ۸ برابر کرد تا بلنجینی تقاضای تایم استراحت دهد. پس از این وقفه صابر کاظمی امتیاز برتری ۹ را نیز برای ایران کسب کرد. ایران برتری را حفظ و ۱۵ بر ۱۳ پیش بود که سرمربی ایتالیا باردیگر تقاضای تایم استراحت داد. در نهایت تعویض طلایی الکنو جواب داد تا ایران ۲۵ بر ۲۱ پیروز ست سوم شود و کار به ست چهارم کشیده شود.

ایران ست چهارم را با بازیکنان تعویضی و جوان آغاز کرد. ایتالیا شروع خوبی داشت و موفق شد ۵ بر ۲ تیم برتر زمین باشد. لاجوردی پوشان برتری خود را حفظ تا همچنان ۱۱ بر ۷ پیش باشند و الکنو مجبور به تقاضای تایم استراحت دهد. در نهایت ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ این ست را هم واگذار کرد.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی روز یکشنبه از ساعت ۱۵:۱۰ مقابل تیم ژاپن میزبان مسابقات قرار خواهد گرفت. ملی پوشان برای صعود به مرحله حذفی محکوم به برد مقابل ژاپن است.