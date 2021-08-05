اشکان دژاگه هم راه شجاعی را رفت/ خداحافظی دو کاپیتان با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه و مسعود شجاعی که از سه فصل قبل به جمع سرخپوشان تبریزی اضافه شدند، با انتشار پست هایی جداگانه جدایی رسمی خود از تیم تراکتور را اعلام کردند.

این دو که سالها در تیم ملی فوتبال ایران حضور داشتند و بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو بستند، به دلیل مشکلاتی که از فصل گذشته به وجود آمد و منجر به جدایی غیررسمی آنها شده بود، در پایان فصل بیستم خداحافظی خود از تراکتور را اعلام کردند.

هنوز مشخص نیست این دو بازیکن که از فوتبالیست های قدیمی و پا به سن گذاشته فوتبال ایران هستند فصل آینده را در تیمی دیگری بازی خواهند کرد یا این که برای همیشه از بازی در مستطیل سبز خداحافظی خواهند کرد.