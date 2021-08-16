علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست صبح امروز (دوشنبه، ۲۵ مرداد ماه) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: کمیسیون در ساعات ابتدایی امروز میزبان حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: این وزارتخانه به موجب ارتباط گسترده با توده‌های اجتماعی و مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، در میان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: لازمه اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال، جمعیت، قانون کار و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قوانین اجتماعی مهم از قبیل قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موضوع سازمان بهزیستی و قوانین حمایت از معلولین، قوانین مرتبط با زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون مهم بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور و قانون بیکاری، وجود برنامه ریزی دقیق در ابعاد مختلف است.

استماع برنامه عبدالملکی در حوزه اشتغال

خضریان با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برنامه عبدالملکی در حوزه‌های مختلف اشتغال، روابط کار، تعاون، بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی ارائه شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مطالبات نمایندگان نیز در حوزه‌های مختلف شنیده شد و در مجموع کمیسیون تاکید دارد که با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی موضوعات متعدد در جلسه پیرامون برنامه راهبردی خود ارائه کرد، در صورت اعتماد مجلس به وی، جلسات متعدد در حوزه موضوعات مختلف با کمیته‌های کمیسیون برای شنیدن و کمک به وزیر پیشنهادی پس از رأی اعتماد برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به حضور وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کمیسیون اشاره کرد و گفت: امیر محمدرضا آشتیانی با حضور در نشست کمیسیون برنامه تحولی خود را برای چهار سال آینده این وزارتخانه ارائه کرد و با تاکید بر تدابیر فرمانده کل قوا و تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، برنامه تحولی خود را در حوزه پیگیری و اجرای سیاست‌های تسلیحاتی، بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات خارج از مقدورات نیروهای مسلح، نوسازی صنایع دفاعی، توسعه توان اجرایی پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و توجه ویژه به نقش و اهمیت بسیج در کمیسیون تشریح کرد.

خضریان بیان کرد: با توجه به رویکرد وزارت دفاع در دوره جدید، برنامه ارائه شده عمدتا معطوف به چندمنظوره سازی صنایع و امکانات موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بخش خصوصی است، لذا در حدی که به آمادگی نیروهای مسلح آسیب وارد نشود، تلاش بر این است که در کنار مردم حداکثر مشارکت در موضوعات مختلف اعم از امداد رسانی، محرومیت زدایی، اقداماتی در حوزه‌های سازندگی و کمک به مردم در حوزه کرونا داشته باشند.

عزم وزارت دفاع برای مقابله با کرونا

وی یادآور شد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور همگانی نیروهای مسلح در موضوع مدیریت بحران کرونا، این موضوع مورد تاکید وزیر پیشنهادی نیز قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌های دقیقی در صورت اعتماد مجلس به وزیر، در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم در ادامه به حضور وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: از آنجایی که وزارت میراث فرهنگی یک وزارتخانه جوان از حیث ایجاد است و از سال ۱۳۹۸ از سطح معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه تبدیل شده و با وجود گذشت یک سال از مهلت قانونی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است، لذا در کمیسیون تاکید شد که اولین اقدام وزیر پیشنهادی در صورت کسب اعتماد نمایندگان، تقدیم این لایحه به مجلس باشد.

وی افزود: وزارتخانه بدون قانون اهداف و وظایف مشخص دچار مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود است. وزیر پیشنهادی در اظهارات خود یادآور شد که ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه این وزارتخانه وجود دارد که می‌تواند نقش آفرینی وزارت میراث فرهنگی را بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی جهت رسیدن به الگوی صحیحی ایرانی- اسلامی پیشرفت افرایش دهد.

خضریان اظهار داشت: صنعت گردشگری به دلیل ماهیت کارکردی، وابستگی شدیدی به نیروی انسانی دارد، لذا بر این موضوع تاکید شد چرا که این ظرفیت می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی را برای افراد جویای کار با هر سطح سواد و مهارت فراهم کند و این فرصت بی‌نظیر می‌تواند بهره کافی برای ایجاد اشتغال، کارآمدی، حس نشاط اجتماعی و گردشگری حلال برای کشور فراهم کند.

صنایع دستی می‌تواند باعث پیشرفت اقتصادی شود

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: دغدغه نمایندگان در حوزه صنایع دستی و از دست رفتن ظرفیت‌ این صنایع در استان‌های مختلف بیان و تاکید شد صنایع دستی به عنوان یکی از محورهای مهم صنایع فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصاد فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد که این حوزه هم به اشتغال پایدار کشور کمک می‌کند. در نهایت مقرر شد که وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی در صورت کسب رأی اعتماد طی جلسات بعدی با نمایندگان در خصوص جزییات دیدگاه‌ها و نظرات گفتگو کند.

خضریان ادامه داد: همین‌طور تاکید شد در لایحه‌ای که وزارتخانه میراث فرهنگی دولت سیزدهم به مجلس ارائه می‌کند، جهت‌گیری‌ها بر مبنای اسناد بالادستی، سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های کلان، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم شکل گیرد که مورد تاکید وزیر پیشنهادی هم قرار گرفت.

توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در انتخاب استانداران

خضریان در ادامه گفت: در بخش پایانی نشست صبحگاهی، کمیسیون اصل ۹۰ میزبان وزیر پیشنهادی کشور بود. در این جلسه ضمن تاکید بر وظیفه وزیر کشور برای انتخاب استانداران با شاخص‌هایی که در گفتمان انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده و مورد نظر امامین انقلاب بوده است، بر تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، هدایت راهبردی و پشتیبانی از شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها، رسیدگی به طرز کار این شوراها با توجه به معضلاتی که طی سال های گذشته رقم خورده است، تاکید شد که لازمه رفع این مسئله ارسال لایحه‌ای برای اصلاح شرایط موجود و طرز کارهای غلط است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکید بر موضوعات محوری کشور و پیگیری موضوعاتی از جمله اقتصاد و معیشت، تقویت سرمایه های اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، امنیت پایدار در کشور و همچنین مدیرت بحران‌ها و بلای زیست محیطی کشور و همینطور برنامه وزیر پیشنهادی در حوزه عمران و مدیریت شهری و روستایی مورد تاکید قرار گرفت. برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی نیز در این خصوص مورد استماع نمایندگان کمیسیون قرار گرفت.