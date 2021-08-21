کشتی سوخت ایران تیتر اصلی روزنامه های لبنانی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الأخبار در مطلبی نوشت: اسرائیل در برابر آزمونی سخت. اقدام علیه نفتکش حامل نفت ایران به لبنان همان قدر برای اسرائیل هزینه دارد که اقدام نکردن علیه آن دارد.

این روزنامه در ادامه نوشته است: مقاومت، محاصره و هیمنه کارتل‌ها را شکست. واردات نفت از ایران هیچ چالش و مزاحمتی در داخل لبنان ایجاد نمی‌کند و بلکه به مثابه اکسیژنی برای تنفس لبنانی‌ها در حالت خفگی است. منطق می‌گوید که دولت خود را مسلح به تصمیم مقاومت کند تا مبتنی بر آن گزینه‌های بدیل را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه کند.

روزنامه البناء در مطلبی آورده است: کشتی مقاومت از ایران به سمت لبنان حرکت کرد و آمریکا پیش از آن تحریم‌ها برای عبور گاز از مصر به لبنان را برداشت.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: اقدام نصرالله محاصره را شکست و معادله بازدارندگی را گسترش داد.

روزنامه الدیار لبنان در مطلبی اعلام کرد: نصرالله با سخنانش درباره واردات نفت از ایران، کاخ سفید را به لرزه درآورد. وعده آمریکا در رسیدن گاز مصر به لبنان به زودی محقق نمی‌شود.

روزنامه الجمهوریه لبنان نوشت: نحوه خروج آمریکا از افغانستان و وانهادن آن به طالبان تأثیر روانی بر متحدان آمریکا در منطقه و در لبنان گذاشته است.