نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، سه‌شنبه جو نسبتاً پایداری را انتظار داریم و از بعدازظهر افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پدیده غالب طی سه‌شنبه‌شب تا جمعه بعدازظهر، ابرناکی آسمان و در ارتفاعات مه رقیق خواهد بود و چهارشنبه در پاره‌ای از مناطق شمالی خراسان شمالی احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پنجشنبه در بخش‌هایی از مناطق نیمه شرقی، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، مه و رگبار پراکنده باران انتظار می‌رود.

داداشی خاطرنشان کرد: از بعدازظهر جمعه تا یکشنبه با تشدید ناپایداری، به‌تدریج ورود سامانه بارشی را به خراسان شمالی انتظار داریم و فعالیت این سامانه برای جمعه عصر و شب در مناطق نیمه شمالی و شنبه بعدازظهر تا یکشنبه در اغلب مناطق خراسان شمالی به‌صورت بارش باران و در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود که با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر همراه خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت دما گفت: از نظر دمایی طی سه‌شنبه تا جمعه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی ادامه داد: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز بجنورد با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.