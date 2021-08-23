ازدحام در فرودگاه کابل/ یک مادر جان باخت و ۴ فرزندش مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ۸ صبح افغانستان در هفتمین روز از هجوم موج پناهجویان به فرودگاه کابل، به نقل از شاهدان عینی، از کشته شدن یک زن و مفقود شدن چهار فرزندش در سیل جمعیت خبر داد.

«عتیق‌الله زاولی» از اهالی ولایت غزنی می‌گوید که همسر برادرش که اسناد رسمی برای خروج از افغانستان داشت، در ازدحام فرودگاه کابل جان باخته است.

زاولی در تماس با روزنامه ۸ صبح گفت که همسر برادرش با چهار فرزندش به فرودگاه رفته بود، اما اطلاعی از کودکان او در دست نیست.

به گفته زاولی، همسر برادرش اسناد رسمی برای سفر داشت و حوالی ساعت ۱۱:۰۰ شب روز شنبه، در میان ازدحام جمعیت جان باخته است.

آن‌چنان که زاولی می‌گوید، هاجر ۱۹ ساله، نسترن ۱۷ ساله، کوثر ۱۳ ساله و عبادالله ۹ ساله پس از جان باختن مادرشان ناپدید شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، طی یک هفته گذشته، حدود ۲۰ نفر در اطراف و داخل فرودگاه کابل، بر اثر تراکم جمعیت و تیراندازی کشته شده‌اند.

پس از تصرف کابل، هزاران نفر به فرودگاه کابل هجوم بردند تا کشور را ترک کنند. برخی از این افراد اسناد لازم از جمله ویزا و پاسپورت نداشتند که به گفته مقامات اجازه سفر نیافتند، اما هم‌چنان هزاران نفر در اطراف فرودگاه به دنبال فرصت هستند تا کشور را ترک کنند.