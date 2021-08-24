۱۲پروژه شیلاتی همزمان با هفته دولت در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول دریایی با بیان اینکه در سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شاهد توفیقات و دست آوردهای خوبی برای مردم استان و ملت ایران بوده‌ایم، گفت: امسال با توجه به تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته خوشبختانه شاهد پیشرفت چشمگیری در مجموعه‌های فعالیتی شیلات هرمزگان از جمله پروژه‌های آبزی پروری، صید و صیادی، عمرانی، تولیدی و سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.

وی گفت: در هفته دولت سال جاری کشتی پشتیبان ماهیگیری پارس صدف یک در راستای ارتقای خدمات دهی به جامعه صیادی استان هرمزگان با ایجاد اشتغال برای ۳۲ نفر بصورت مستقیم و سرمایه گذاری شش و نیم میلیون دلاری بخش خصوصی افتتاح و به آب اندازی می شود.

دریایی با بیان اینکه این شناور به دست متخصصان داخلی ساخته شده و ۶۴ متر طول و حدود ۱۲ متر عرض، قابلیت نگهداری و حمل ۵۰۰ هزار لیتر سوخت، ۴۵۰ تن ماهی و محصولات صید شده و ۳۵۰ هزار لیتر آب را دارد خاطر نشان شد: این شناور با تامین مایحتاج شناورهای صیادی بویژه شناورهای آب دور در دریا و در مقابل دریافت آبزیان صید شده آنها و انتقال آن به ساحل، در مجموع به بیش از ۶۵۰ شناور صیادی سنتی و آبهای دور خدمات رسانی خواهد کرد.

مدیرکل شیلات هرمزگان افتتاح پروژه سردخانه ۲۵۰ تنی و دفتر شیلات در شهرستان ابوموسی - تنب بزرگ با اشتغال زایی ۱۰ نفر با اعتبار دولتی مصوب و تخصیص یافته ۴۸ میلیارد ریالی را یکی از پروژه های قابل بهره برداری شیلات استان در این ایام خواند.

دریایی همچنین از بهره برداری از هشت مزرعه پرورش میگو در شهرستانهای بندرلنگه (شش مزرعه) و جاسک (دو مزرعه) مجموعاَ با وسعتی بالغ بر ۱۳۱ هکتار و اشتغال زایی ۶۶ نفر در هفته دولت جاری خبر داد و عنوان کرد: این هشت پروژه پرورش میگو با سرمایه گذاری ۳۵۶ میلیارد ریالی بخش خصوصی در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی بهره برداری از پروژه ۲۰۰ متر مربعی تکثیر ماهیان زینتی در منطقه سیاهو بندرعباس با سرمایه گذاری حدود شش میلیارد ریال و اشتغال زایی هشت نفر، برق رسانی به سایت پرورش میگو یکدار جاسک با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در هفته دولت امسال خواند.