انعقاد تفاهم نامه همکاری‌ بین دانشگاه کردستان و دانشگاه کلن آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر قباد شفیعی ، در خصوص تفاهمنامه همکاریهای علمی و پژوهشی بین دانشگاه کردستان و دانشگاه کلن، اظهار کرد: در این تفاهمنامە که به امضای دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان و دکتر الکس فریموث از دانشگاه کلن رسید، بر همکاریهای دوجانبە در راستای ایجاد و تقویت ارتباطات آموزشی و پژوهشی مابین دو دانشگاه تاکید شده است.
وی افزود: همچنین در این تفاهمنامه، انجام پروژههای تحقیقاتی، راهنمایی و مشاوره پایاننامههای دانشجویی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا، مشارکت در برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی، برگزاری دورههای کوتاه مدت و برنامههای تبادل اساتید و دانشجویان مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
مدیر امور بین الملل دانشگاه کردستان، خاطرنشان کرد: در راستای همین تفاهمنامه، قرارداد ویژه تبادل دانشجو بین دو دانشگاه به امضای طرفین رسید، دو دانشگاه بر تبادل سالانه ۳ دانشجو از هر طرف توافق نمودهاند.
وی افزود: تفاهمنامه مذکور نتیجه انجام پروژه مشترک «چندزبانگی در ایران، نگاهی اجتماعی به تنوعات دستوری دانشگاههای کلن، تهران و کردستان» و با همکاری دکتر یادگار کریمی عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی صورت گرفته است.
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