شرایط تمدید مهلت اقامت دانشجویان غیرایرانی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین آخوندزاده سرپرست اداره‌کل امور دانشجویان غیرایرانی در بخشنامه‌ای به معاونان امور بین الملل، دانشجویی و آموزشی، دانشگاه‌ها اعلام کرد متقاضیان تحصیل (اتباع غیرایرانی) موظف هستند حداکثر سی و پنج روز قبل‌از انقضای مهلت اقامت دانشجویی از امور کنسولی محل تحصیل تقاضای تمدید پروانه اقامت نموده و دانشگاه ظرف مدت یک ماه مانده به انقضای اقامت دانشجو پرونده وی را تحویل دفتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان نماید.

بنابراین در صورت ارتکاب غیرمجاز، امکان بخشش و مساعدت جریمه مقدور نبوده و پلیس ناگزیر از اعمال قانون و اخذ جریمه خواهد شد گفتنی است چنانچه دانشگاه به هر دلیلی نقشی در تأخیر اقامت دانشجویی غیرایرانی داشته باشند از مصادیق خسارت بوده و ضامن است، بنابراین در این‌گونه موارد دانشگاه مسئول جبران خسارت وارده به دانشجویان غیرایرانی است.

در حال حاضر مبلغ جریمه هرروز اقامت غیرمجاز اتباع خارجی روزانه دو میلیون ریال بوده، بنابراین درخواست می‌شود، مراتب به‌نحو مقتضی از طریق نصب اطلاعیه در تابلوی اعلانات، سایت دانشگاه و احیاناً گروه‌های موجود در شبکه مجازی داخلی اطلاع‌رسانی شود.