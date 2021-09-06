بلینکن: انصارالله با آتش بس فوری و جامع موافقت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن، از انصارالله بابت حمله موشکی روز شنبه به شرق عربستان سعودی انتقاد کرد.

وی در بیانیه ای، مدعی شد که انصارالله باید فوراً با آتش بس جامع و فوری موافقت و برای حل و فصل دیپلماتیک و پایان دادن به درگیری ها در چارچوب مذاکرات سازمان ملل تلاش کند.

این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با انصارالله یمن مبارزه می‌کند، در بیانیه‌ای که در رسانه‌های دولتی عربستان منتشر شد، اعلام کرد روز شنبه (۱۳ شهریورماه) حمله موشکی به منطقه شرقی نفت‌خیز عربستان را مهار کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اجتماعی و یک منبع آگاه، این موشک بر فراز شهر دمام رهگیری شده بود.

عربستان همچنین اعلام کرد موشک‌های بالستیکی را که به سمت جیزان و نجران - دو شهر جنوبی این کشور - حرکت می‌کردند، رهگیری و منهدم کرده است.

به دنبال اعلام این خبر، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری به تشریح عملیات گسترده ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عمق عربستان سعودی پرداخت.

به گفته وی، تأسیسات حیاتی و مراکز نظامی عربستان سعودی با پهپاد «صماد ۳» و موشک هدف گرفته شده است.