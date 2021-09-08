به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح الامینی در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: امروز یکی از مطبوعات تیتر زده بود که مجلس شورای اسلامی در ۵۰۰ روز از جلسات گذشته خود فقط ۶ روز حد نصاب داشته است که به اعتقاد بنده این مطلب توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و باید حفظ شأن و منزلت نمایندگان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ما شأن نمایندگی را در کشور با هیچ چیزی عوض نمی کنیم گفت: بعضاً گفته می شود که نمایندگان به دنبال پست گرفتن در معاونت وزارتخانه ها و یا استانداری‌ها هستند و این مطالب به هیچ وجه شایسته نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صرفاً حضور نمایندگان در جایگاه وزارت و آن هم در صورت معرفی از سوی دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی قابل قبول است و به هیچ وجه درست نیست هر از چند گاهی به مجلس و نمایندگان با این مطالب توهین شود.

روح الامینی بیان کرد: گفته می‌شود مجلس رها شده است. عدد ندارد و نمایندگان به دنبال پست و مقام هستد که این اظهارات شایسته نیست.

وی متذکر شد: لازم است مطلب دیگری بگویم مبنی بر اینکه در روز رأی اعتماد تأکید کردم وزرای کابینه به اجرای ۱۵ بند اصل سوم قانون اساسی از جمله رفع تبعیض، رعایت عدالت و تعارض منافع توجه داشته باشند و درباره موارد مذکور با مجلس شورای اسلامی همکاری کنند.

قالیباف در پاسخ به این اخطار گفت: این که گفته شود با رفتن دو یا چهار نفر از نمایندگان مجلس به مناصب دیگر، جلسات مجلس شورای اسلامی از حد نصاب می افتد، کاملاً غیرمنطقی است چرا که مجلس ۲۹۰ نماینده دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان باید برای استعفای خود از نمایندگی مجلس دلایل متقن و مشخص ارائه کنند و در صورتی می‌توانند از مجلس به جاهای دیگر بروند که نمایندگان مجلس با رأی خود در صحن علنی با استعفای آنان موافقت کنند.

قالیباف تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در اتخاذ تصمیمات خود کاملاً آگاهانه برخورد می کند و ما نباید به هر حرف غیر منطقی که در هر جا زده می شود، پاسخ دهیم.