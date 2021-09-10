ابتلای دو نویسنده به کرونا و پایان کار دو مسابقه کتابخوانی پویا

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: هفته‌های پایانی تابستان، هفته‌های کم‌خبری برای حوزه کتاب و نشر هستند. گزارش «یک‌هفته با کتاب» هفته گذشته ۷ خبر برگزیده و گزارش این‌هفته ۶ خبر را در خود جا داده است.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب سئول، درگیری دو نویسنده کشور با بیماری کرونا، پایان مهلت شرکت در جشنواره شعر دانشجویی، انتشار فراخوان همایش «کتاب سال بانوان جامعة الزهرا» و معرفی برگزیدگان مسابقات کتابخوانی پویا، مهم‌ترین خبرهای حوزه کتاب و نشر در این‌هفته بودند که در گزارش زیر آن‌ها را مرور می‌کنیم.

در ادامه مشروح متن گزارش می‌آید؛

حضور ایران در نمایشگاه کتاب سئول

نمایشگاه بین‌المللی کتاب سئول روز چهارشنبه ۱۷ شهریور آغاز به کار کرد که موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در بخش مجازی این‌رویداد شرکت کرده است. این‌نمایشگاه تا یکشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۱ شهریور) ادامه دارد.

ابتلای گلعلی بابایی به کرونا

در خبری که این‌هفته بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت، اعلام شد گلعلی بابایی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس، مبتلا به کرونا شده اما حال عمومی وی مناسب و در حال درمان است.

ابتلای کامران پارسی‌نژاد به کرونا

خبر دیگر از جامعه نویسندگان کشور، مربوط به ابتلای کامران پارسی‌نژاد داستان‌نویس به کرونا بود. پارسی‌نژاد طبق اطلاعات این‌خبر در منزل به سر می‌برد و ناچار به استفاده از دستگاه تنفسی است.

پایان مهلت شرکت در دومین جشنواره ملی شعر دانشجویی

دبیرخانه دومین دوره «جشنواره ملی شعر دانشجویی» این‌هفته با اعلام اینکه تمدید مهلت شرکت در این جشنواره مقدور نیست، از دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور دعوت کرد که تا پایان روز ۱۵ شهریورماه، آثار خود را به صورت اینترنتی به دبیرخانه جشنواره بفرستند.

به این‌هفته مهلت شرکت در این‌رویداد روز دوشنبه این‌هفته به پایان رسید.

انتشار فراخوان همایش «کتاب سال بانوان جامعة الزهرا»

روز چهارشنبه این‌هفته، فراخوان سومین همایش ملی «کتاب سال بانوان» به همت جامعه الزهرا (س) منتشر شد.

محورهای این همایش شامل آثار منتشر شده بانوان اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح در عرصه علوم اسلامی انسانی، رساله‌های سطح چهار بانوان طلبه و رساله‌های دکتری بانوان در عرصه علوم اسلامی انسانی و آثار منتشر شده پژوهشگران (خانم و آقا) در عرصه زن و خانواده است.

معرفی برگزیدگان مسابقات کتابخوانی پویا

برگزیدگان ششمین دوره مسابقه کتابخوانی پویا با محوریت مجموعه «ببعی و ببعو» با انجام قرعه‌کشی نهایی، روز چهارشنبه این‌هفته معرفی شدند.

همچنین هشتمین دوره مسابقات کتابخوانی «پویا» با همکاری انتشارات مهرستان، مرکز رسانه‌ای شیرازه و شبکه پویا با محوریت کتاب «بچه‌ای که نمی‌خواست آدم باشد» نوشته زهرا موسوی برگزار شد که برگزیدگانش روز شنبه این‌هفته معرفی شدند.