خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ ۱۸ روز به اربعین حسینی در کشور عراق زمان باقی مانده است. و با نزدیک شدن به این رویداد تلاش برای افزایش حضور زوار ایرانی هم بیشتر می‌شود.

پس از اینکه وزیر خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای عراقی خود خواستار اعطای مجوزهای لازم برای افزایش تعداد زائران ایرانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی شد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز پنج شنبه با صدور حکمی دستور افزایش دو برابری شمار زائران کشورهای اسلامی برای حضور در مراسم اربعین امام حسین (ع) را صادر کرد.

درخواست وزیر امور خارجه برای افزایش سهمیه اعزام زوار ایرانی به مراسم اربعین

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی که روز چهارشنبه خود با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق، آخرین تحولات روابط دو کشور و همچنین موضوعات منطقه و دستاوردهای نشست بغداد را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو همچنین در خصوص سفر زوار ایرانی برای حضور در مراسم اربعین حسینی و انتظار جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رقم اعطای مجوز حضور زوار کشورمان در این مراسم با شکوه، همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا با طرف عراقی به رایزنی پرداخت.

وزیر امور خارجه عراق نیز با اعلام اینکه دولت عراق در حال پیگیری موضوع افزایش زوار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است، گفت: موضوع را بررسی و متعاقباً پاسخ خواهد داد.



دولت عراق تعداد مجوز ویزای زائران اربعین حسینی را دو برابر کرد

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز پنج شنبه با صدور حکمی دستور افزایش دو برابری شمار زائران کشورهای اسلامی برای حضور در مراسم اربعین امام حسین (ع) را صادر کرد تا به این ترتیب شمار کل زائران از ۴۰ هزار نفر به ۸۰ هزار نفر افزایش یابد. شمار زائران ایرانی نیز از ۳۰ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

در بیانیه دفتر نخست وزیر عراق ضمن بیان این خبر آمده است: افزایش شمار زائران همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم اربعین امام حسین علیه السلام اعمال شده است تا فضای روحانی، دینی، ایمانی و مخلصانه آن حفظ شده و فرصت حضور شمار بیشتری از عزاداران امام حسین (ع) در این مراسم فراهم شود. همه زائران باید شرط واکسن زدن، انجام آزمایش پی سی آر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مد نظر داشته باشند.

عراق چند روز پیش با ورود ۳۰ هزار زائر از ایران و ۱۰ هزار زائر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها برای ادای مناسک اربعین موافقت کرده بود، مشروط به اینکه این سفر به عراق برای اربعین فقط هوایی باشد و زائران آزمایش منفی تست پی سی آر که ۷۲ ساعت قبل از ورود به عراق انجام شده باشد را به همراه داشته باشند.

ابراز بی اطلاعی دبیر ستاد مرکزی اربعین از افزایش سهمیه زوار اربعین

چند ساعت پس از انتشار این خبر، دبیر ستاد مرکزی اربعین نسبت به این موضوع و افزایش سهمیه زوار اربعین اظهار بی‌اطلاعی کرد.

احمد محمدی‌فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین نسبت به این موضوع و افزایش سهمیه زوار اربعین اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: تاکنون ابلاغیه و دستورالعملی از سوی وزارت خارجه درباره افزایش ۳۰ هزار نفری ظرفیت زوار اربعین به ما ارسال نشده است و همچنان ما برای اعزام فقط ۳۰ هزار نفر از کشورمان به صورت هوایی در حال برنامه‌ریزی و صدور ویزا هستیم.