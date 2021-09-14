به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه صنعتی مینو پس از تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه و خریداری کارخانجات متعدد تولید روغن، کنسرو و کمپوت، قند و شکر، آب و دیگر محصولات مصرف خانوار اقدام به تأسیس و راه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیرهای با نام مینو مارت کرد.
بر پایه این گزارش، گروه صنعتی مینو با وجود داشتن بزرگترین شبکه پخش مویرگی در کشور تصمیم گرفته است که زنجیره پخش را گسترش دهد و به گفته مدیران این گروه صنعتی تا سال ۱۴۰۳ قرار است دوهزار فروشگاه زنجیرهای را راه اندازی کنند.
بر همین اساس روز گذشته با حضور دکتر علیرضا عباسیان فر مدیرعامل گروه صنعتی مینو، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران عامل ۲۱ شرکت گروه صنعتی مینو نخستین شعبه از فروشگاه زنجیرهای مینو مارت در بلوار مرزداران افتتاح شد.
در این مراسم مهندس حاجمحمد مدیرعامل شرکتهای فروشگاههای زنجیرهای مینو مارت، با اشاره به افتتاح ۲۰۰ شعبه جدید مینو مارت تا پایان سال جاری، ابراز امیدواری کرد بر اساس هدفگذاری انجام شده این میزان تا سال ۱۴۰۳ به دو هزار فروشگاه افزایش یابد.
مهندس حاجمحمد همچنین تمرکز مینو مارت را بر ایجاد تنوع مناسب کالاها با حضور برندهای معتبر با هدف ایجاد قدرت انتخاب به مشتریان دانست و در ادامه وعده داد، خرید از فروشگاه مینو مارت علاوه بر بهرهمندی از تخفیفهای جذاب و استثنایی، تجربه لذت بخشی از خرید را برای مشتریان به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه این شرکت بهمنظور تأسیس و راهاندازی شعبات فروشگاه زنجیرهای مینو مارت در سراسر کشور، از عرضه محصولات سلامت محور و ارگانیک در تمامی شعبات مینو مارت خبر داد.
مدیرعامل مینو مارت در پایان، آموزش نیروی انسانی را به عنوان یکی از برنامههای مهم این شرکت توصیف کرد و افزود تلاش خواهد شد با بهرهگیری از استانداردهای جهانی در چیدمان فروشگاهی، حس خوب خرید در مشتریان ایجاد شود.
تهران- گروه صنعتی مینو پس از تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه و خریداری کارخانجات متعدد اقدام به تأسیس و راه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیرهای با نام «مینو مارت» کرد.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه صنعتی مینو پس از تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه و خریداری کارخانجات متعدد تولید روغن، کنسرو و کمپوت، قند و شکر، آب و دیگر محصولات مصرف خانوار اقدام به تأسیس و راه اندازی سلسله فروشگاههای زنجیرهای با نام مینو مارت کرد.
نظر شما