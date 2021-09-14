صیانت از نیروی انسانی متخصص مهمترین وظیفه مرکز حراست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز حراست این وزارتخانه که با حضور مدیران و معاونان ستادی و رؤسای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه برگزار شد، با تقدیر از زحمات محمدرضا فنایی رئیس سابق مرکز حراست وزارت ارتباطات، از یوسف امیری رئیس جدید مرکز حراست این وزارتخانه به عنوان یکی از مدیران کارآمد، باسابقه و خوشنام و آشنا به حوزه کاری وزارت ارتباطات یاد کرد.

وی با اشاره به حساسیت کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: وزارت ارتباطات در دوره جدید نقش پیشران بقیه حوزه‌ها را بر عهده دارد و توقع از این وزارتخانه به نسبت گذشته بسیار بالا رفته است و باید به این حسن اعتماد به بهترین شکل پاسخ داده شود.

زارع‌پور با بیان اینکه حراست چشم همیشه بیدار یک مجموعه است، گفت: وظیفه حراست صیانت از سرمایه‌های یک سازمان است که بالاترین این سرمایه نیروی انسانی آن است.

وی با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حفظ نیروی انسانی متخصص در مجموعه یکی از مهمترین مسائل است و نقش حراست در این خصوص بسیار برجسته است و نباید مسائل کوچک باعث دلزدگی و دلسردی این نیروها شود و در عین حال باید خطوط قرمز که یکی از مهمترین آنها مقابله با ابعاد مختلف فساد است، مد نظر قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیشگیری و پیش‌بینی مسائل از دیگر وظایف حراست‌ها است به نحوی که آرامش مجموعه دچار خدشه نشود و مسیر حرکت با سرعت ادامه داشته باشد.

زارع‌پور رعایت تقوای الهی در تصمیم گیری‌ها، ارتقای دانش تخصصی و بصیرت و معنویت کارکنان حراست، پرهیز از شتابزدگی در تصمیمات و رعایت دقت و آرامش را انتظارات خود از مرکز حراست در دوره جدید عنوان کرد و از یوسف امیری رئیس جدید مرکز حراست این وزارتخانه خواست که از مدیران جهادی و سالم در حراست شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات با اعمال یک سیاست واحد استفاده کند.