به گزارش خبرنگار مهر، شرایط برگزاری کلاس‌های آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ دانشگاه معارف اسلامی اعلام شد. تمام کلاس‌های دانشگاه بر مبنای آموزش مجازی و آنلاین طبق ساعات برنامه کلاسی از امروز آغاز خواهد شد.

کلیه کلاس‌ها به تفکیک روز و مقطع در قسمت برنامه درسی یادگیری الکترونیکی قابل مشاهده است. روش نصب نرم‌افزارهای مورد نیاز جهت اتصال به کلاس‌های آنلاین و مستندات و فیلم آموزشی از زیر پُرتال یادگیری الکترونیکی قابل دسترس است.

دانشجویان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل در فرآیند اتصال به کلاس مجازی با مرکز فناوری دانشگاه با شماره تلفن‌های ۳۲۱۱۰۵۶۴ ۰۲۵ و ۳۲۱۱۰۵۶۱ ۰۲۵ تماس بگیرند.

همچنین دانشجویان در صورت هر گونه سوال در مورد مسائل آموزشی و برنامه درسی با شماره تلفن‌های ۳۲۱۱۰۲۱۲ ۰۲۵ (کارشناسی ارشد) و ۳۲۱۱۰۲۰۱ ۰۲۵ (دکتری) تماس بگیرند.

دانشجویان برای اطلاع از برنامه درسی یادگیری الکترونیکی نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰ می‌توانند به اینجا و برای اطلاع از پورتال مرکز یادگیری الکترونیکی به اینجا مراجعه کنند.