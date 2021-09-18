علت قبول نشدن نماز بدون پذیرش ولایت چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر تحریری در جلسه هفتگی درس اخلاق که پیش از ظهر امروز در مدرسه علمیه معیر برگزار شد، اظهار داشت: امام صادق (ع) فرمودند خداوند متعال هشت شرط برای قبولی نماز بیان می‌کند که عمده آنها روحی است.

تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه نماز از اهمیت خاصی در ادیان الهی و به طور خاص در دین اسلام برخوردار است، عنوان کرد: در آیات قرآن کریم از نشانه‌های متقین در مراتب گوناگون بعد از ایمان به غیب، کتب آسمانی و انبیای الهی به اقامه نماز اشاره می‌شود. حتی گاهی در آیات قرآن کریم، نماز به معنای خضوع خاص در برابر خداوند متعال مطرح شدخ است.

وی با استناد به کلام الهی ادامه داد: پروردگار مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید از نماز خود محافظت کنید، انسان باید از همه نمازهایش مراقبت داشته باشند اما این مراقبت برای نماز ظهر و عصر بسیار بیشتر توصیه شده چرا که انسان در این ساعات روز مشغول کارهای روزمره است و نباید این اشتغالات او را از خضوع در برابر الله غافل کند. نماز مهمترین، کامل‌ترین و جامع‌ترین عملی است که انسان می‌تواند در ارتباط با خداوند متعال به واسطه آن خضوع خود را نسبت به ذات اقدس اله ابراز کند.

آیت الله تحریری نماز را بهترین راه رسیدن به کمال و قرب الهی بیان و تصریح کرد: ایمان به پروردگار و رسیدن به مقام قرب الهی دارای درجاتی است و تقوا از نشانه‌های رسیدن به این درجات است. تقوا اولین عمل گسترده در نشان دادن ایمان آن هم در ابعاد گوناگون زندگی است و نماز یک عمل بسیار مهم و از شاخصه‌های انسان متقی به شمار می‌رود.

تولیت مدرسه علمیه مروی گفت: همانطور که نماز دارای ابعاد مختلف است نماز هم که مظهر ایمان به خداوند محسوب می‌شود دارای ابعاد و مراتب گوناگون است. بیشترین وظایفی که در دین برای اعمال دینی ذکر شده نماز است. گفته شده نماز ۴ هزار حد و مرز دارد که برخی از این حدود واجب و بخشی جنبه‌های استحبابی دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقامه نماز غیر از خواندن آن است، ابراز کرد: قرآن کریم می‌فرماید مؤمنان اقامه کنندگان نماز هستند؛ همچنین در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که می‌فرمایند برای هر چیزی چهره‌ای است و چهره اسلام، نماز است. از این رو از هر طرف به دین اسلام نگاه شود باید اول نماز مورد توجه قرار گیرد. اقامه نماز شاخصه دینداری است.

آیت الله تحریری با بیان حدیثی از امام علی (ع) اظهار داشت: حضرت فرمودند نماز مایه تقرب هر انسان متقی است. باطن پل صراط، التزام و اقرار به رسالت و ولایت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است اما ظاهر آن مربوط به نماز می‌شود بر این اساس نماز باید مبتنی بر دستورات و قوانینی باشد که اهل بیت (ع) و پیامبراکرم (ص) برای اقامه آن بیان فرمودند. کسی که ولایت اهل بیت (ع) را قبول نداشته باشد حتی شب و روز را به عبادت و روزه مشغول باشد عبادتی از او پذیرفته نمی‌شود.

تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه نماز محبوب پیامبراکرم (ص) بود و هرگز ایشان از اقامه نماز سیر نمی‌شدند، گفت: ‏‬نماز غذای روحی است و برای اولیای الهی بسیار محبوب و سیری ناپذیر است. نماز پایه و ستون دین محسوب می‌شود. در قیامت نماز اولین عملی است که به آن نگاه می‌شود و اگر نماز انسان صحیح نباشد به دیگر اعمال او رسیدگی نمی‌شود. صحت نماز بر دیگر اعمال انسان اثر می‌گذارد. از شرایط صحت نماز می‌توان به غصبی نبودن آب وضو، مکان، لباس و… اشاره کرد. نماز صحیح انسان را از منکر و فحشاء باز می‌دارد و باعث نجات و عاقبت بخیری فرد می‌شود. نماز کفاره گناهان است مگر گناهی که ایمان آدمی را بگیرد چرا که آن گناه انسان را از دین خارج می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که نمازگزار به نماز می‌ایستد حسادت ابلیس را بر می‌انگیزد زیرا شیطان خوب می‌داند که نماز مظهر نزول رحمت الهی است از این رو همواره سعی می‌کند انسان‌ها را از نماز غافل کند.