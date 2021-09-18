به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آمریکا در پایان معاملات دیشب (بامداد شنبه به وقت تهران) تحت تأثیر نگرانی از رشد کرونای دلتا، اجلاس هفته آینده فدرال‌رزرو و تضعیف معمول سهام در ماه سپتامبر، پایین آمدند.

میانگین صنعتی داو جونز ۱۶۶.۴۴ واحد یا ۰.۵ درصد افت کرد و به ۳۴٫۵۸۴.۸۸ واحد رسید.

اس‌اندپی ۰.۹ درصد سقوط کرد و به ۴٫۴۳۲.۹۹ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک با از دست دادن ۰.۹ درصد از ارزش خود در ۱۵٫۰۴۳.۹۸ واحد بسته شد.

سهام شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دیشب سقوط کرد. سهام فیسبوک ۲.۲ درصد، آلفابت گوگل ۲ درصد، اپل ۱.۸ درصد و مایکروسافت ۱.۷ درصد سقوط کردند.

طبق داده‌های تاریخی ماه سپتامبر همواره بدترین ماه برای بازارهای سهام آمریکا بوده است. این بار هم شاخص اس‌اندپی ۰.۴ درصد در ماه سپتامبر افت کرده است.

این هفته داوجونز برای سومین هفته متوالی افت کرد و ۰.۱ درصد پایین آمد. اس‌اندپی در دومین هفته افت متوالی خود ۰.۶ درصد پایین آمد. کامپوزیت نزدک این هفته حدود ۰.۵ درصد پایین آمد.