به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن علمداری با بیان اینکه ارائه تسهیلات در بافت فرسوده از سال ۹۸ بر اساس قرارداد عاملیت انجام شده است، اعلام کرد: تازه‌ترین آمار حاکی است که بانک عامل بخش مسکن تسهیلات ۴ هزار و ۷۹۹ پروژه، شامل ۲۳ هزار و ۹۷۱ واحد مسکونی در بافت فرسوده را به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گفته علمداری، مبلغ قرارداد منعقد شده با مالکان بافت‌های فرسوده هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان است.

گفتنی است، سال گذشته رقم پرداخت تسهیلات در بافت‌های فرسوده برای سازندگانی که فناوری نوین را رعایت می‌کردند ۲۵۰ میلیون تومان بود که هم‌اکنون این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین، بانک تخصصی بخش مسکن طبق سیاست‌های ابلاغی در تهران و کلانشهرها تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان را با سود ۹ درصد، پرداخت می‌کند و بقیه تسهیلات باید توسط متقاضیان با سود ۱۸ درصد، پرداخت شود.