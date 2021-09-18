سرمربی تیم ملی نجات غریق معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، با حکم مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، محمد ناظری به عنوان سرمربی تیم ملی نجات غریق منصوب شد.

ناظری در شرایطی عهده دار هدایت تیم ملی نجات غریق شده که عنوان پرافتخارترین ورزشکار این رشته را در اختیار دارد و در حوزه ورزش های آبی هم از پیشینه قابل توجهی برخوردار است.

در حکم مهدی حیدری برای محمد ناظری آمده است:

«به مدد از پروردگار حی و نظر به سوابق متعدد قهرمانی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی در حوزه نجات غریق کشور و نیز منش ارزشمند فتوت و جوانمردی که برخواسته از جوهره ذاتی این رشته، مبتنی بر رسالت نجات ودیعه ارزشمند جان آدمی به آن مفتخر هستید، به عنوان «سرمربی تیم ملی نجات غریق کشور» منصوب می شوید.

امید است ضمن تعامل سازنده با سایر ارکان فدراسیون، در جهت دهی و انگیزش کلیه استعدادهای موجود، تدوین دستورالعمل های منطبق بر دانش روز و ارتقا سطح حضور و افتخار آفرینی جوانان پرتلاش میهن اسلامی‌مان در رویدادهای بین المللی که میراث دار گام دوم انقلاب هستند، موفق و پیروز باشید.»