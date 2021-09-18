رشد ۲ برابری صادرات فناوریهای سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت، دکتر محمدرضا منظم با اعلام این خبر گفت: وضعیت شاخص‌های توسعه فناوری هر سال را در سال بعد اعلام می‌کنیم و اکنون شاخص‌های مربوط به فناوری جمع‌آوری شده سال ۹۹ در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز رشد کشور قرار گرفته تا در جریان وضعیت شاخص‌های فناوری و مرکز رشد خود قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹ تنها سالی بود که از ابتدا تا انتهای سال، کشور درگیر بحران کرونا بودیم و علاوه بر آن با تحریم‌ها و مشکلات شدید اقتصادی هم مواجه شدیم، افزود: به‌رغم این مسائل دانشگاه‌ها و مراکز رشد تلاش مضاعفی داشتند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۳۹۹ شاخص‌های توسعه فناوری در حوزه سلامت در کشور نسبت به سال ۹۸، بالغ بر ۶۴ درصد رشد داشته است که این رشد فزاینده نوید روزهای روشن برای حوزه فناوری سلامت در کشور را دارد.

وی به شاخص‌های جمع‌آوری شده از وضعیت فناوری در حوزه سلامت در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت:در سال مورد ارزیابی ۱۸۱۳ شرکت و هسته فناور در ۷۵ مرکز رشد فعال در دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات وابسته به حوزه سلامت مستقر بودند که عدد بسیار معنادار و قابل توجهی است.

منظم افزود: از این مقدار ۴۹۲ هسته فناور و شرکت فقط در سال ۱۳۹۹ در این مراکز مستقر شده و فعالیت‌هایشان را برای ۳ تا ۵ سال آینده آغاز کردند. این شرکت‌ها در صورت موفقیت می‌توانند در پارک‌های علم و فناوری یا شهرک‌های صنعتی مستقر شوند.

وی با اشاره به تاسیس ۵۴۴ شرکت و هسته فناور توسط اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: نکته قابل توجه این است که اگر در هریک از اینها تنها یک استاد دانشگاه فعال باشد، ۵۴۴ استاد به صورت اجرایی در حوزه تجاری‌سازی فعال هستند.

به گفته رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، از ۵۴۴ شرکت، تعداد ۳۳ شرکت به‌طور موفق از مراکز رشدخارج شده‌اند که محصول و فروش این دسته شرکت‌ها در آمار ارزشیابی دانشگاهها قرار نمی گیرد. در این سال، در مجموع ۸۴ شرکت به صورت موفق از مرکز رشد خارج شدند که نتیجه موفقیت‌آمیزی به شمار می‌رود.

به گفته وی یکی از شاخص‌های مهم در عملکرد مراکز رشد، خروج موفق شرکت‌ها بعد از اتمام دوره رشد است، شرکت‌های خارج شده معمولا در فاز صنعتی قرار گرفته که از نظر تاثیرگذاری بر تولید و اقتصاد کشور به‌مراتب موثرتر هستند.

منظم افزود: در سال ارزیابی ۱۳۹۹ تعداد ۳۴۳ نمونه اولیه (Prototype)، ۱۷۹ محصول دارای مجوز و ۱۴۳ محصول تجاری سازی شده در این گروه از مراکز رشد تولید شدند که این محصولات تجاری شده بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشتند که بیشتر از ۲ برابر مقدار فروش سال ۹۸ است که توسط شرکت‌های حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد کسب شده است.

وی یادآور شد: این در شرایطی است که حجم صادرات محصولات فناورانه حوزه سلامت شرکت‌های مستقر در مراکز رشد بالغ بر ۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اینکه بتوانند نقش جامعه‌محور خود را ایفا کنند باید در قالب ارتباط با صنعت به ارائه سرویس و خدمت و تحقیقات مرتبط بپردازند؛ افزود: در سال ۹۹ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۱۱۴ میلیارد تومان جذب اعتبار داشتند که نشان می‌دهد که میزان ارائه خدمت و طرح تحقیقاتی نسبت به سال ۹۸ دو برابر افزایش داشت.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت یادآور شد: این آمار موفقیت بزرگی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و همینطور حوزه سلامت برای حرکت به سوی دانشگاه‌های هزاره سوم، توسعه فناوری و ایفای نقش جامعه‌محوری و حل مسئله و کمک به اقتصاد دانش بنیان در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: بحث فناوری سلامت، مراکز رشد و برنامه ارزشیابی فناوری سلامت در وزارت بهداشت و سلامت از حدود ۶ سال گذشته مطرح است و آنچه امروز دیده می‌شود حاصل تلاش‌های سالیان قبل است و هرچه جلوتر برویم میزان این رشد تاثیر بیشتری در جامعه خواهد داشت، زیرا زیرساخت‌ها، امکانات و حمایت‌ها به تدریج نمود پیدا خواهد کرد.

منظم خاطرنشان کرد: به‌عبارتی وضعیت فناوری گزارش شده در سال ۹۹ نشانگر نشانه‌های شکوفایی در حوزه فناوری‌های سلامت از مسیر دانشگاه‌ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت بوده و انشالله در صورت تداوم حمایت‌ها و برنامه‌های حمایتی، قطعا در سال‌های آینده شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.