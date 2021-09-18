اعتراض تشکل های اقتصادی به اقدام سرپرست تعاون فارس

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که بسیاری از تشکل‌های بزرگ استان از جمله اتاق اصناف مرکز استان، اتاق بازرگانی شیراز، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان آن را امضا کرده‌اند؛ بر عدم طی مسیر انتخابات مراجع حل اختلاف استان مانند سنوات گذشته، برگزاری انتخابات بی طرف با استقرار مدیر کل جدید، عدم اطلاع رسانی به اعضای تشکل‌ها، عدم روند شفاف سازی و وجود سلامت انتخابات، تأیید صلاحیت‌های بسیار سلیقه‌ای و جو ایجاد شده در نهادهای کارگری و کارفرمایی استان اعتراض خود را اعلام کردند.

در واقع اعتراض تشکل‌ها نسبت به برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و قانونی با استقرار مدیر کل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عنوان شده است.