به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در نشست ستاد ملی کرونا که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به صورت ارتباط تصویری با استانداران برگزار شد؛ عنوان کرد: براساس آمارها، استان کرمانشاه به قله پیک پنجم رسیده و اکنون آمار بسترها سیر نزولی به خود گرفته است.

وی گفت: به لحاظ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی استان کرمانشاه در رتبه ۲۷ کشور قرار دارد و با توجه به این شرایط، این سیر نزولی، حالتی آهسته و لاکپشتی پیدا خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: از مردم انتظار داریم با رعایت دستورالعمل‌ها اجازه ندهند کرمانشاه در رتبه آخر قرار بگیرد و شرایط بدی برای ما رقم بخورد.

وی در مورد روند واکسیناسیون در استان کرمانشاه بیان کرد: حدود ۵۰ درصد جمعیت استان کرمانشاه دز اول و ۲۳ درصد نیز دز دوم را تزریق کرده اند و حدود ۲۰۰ هزار دز نیز ذخیره واکسن داریم.

بازوند گفت: واکسیناسیون اکنون به صورت ۲ شیفت در حال انجام است و در صورت نیاز، ظرفیت برقراری شیفت سوم را هم داریم.

وی با تاکید بر ضرورت مراجعه افراد برای تزریق واکسن، عنوان کرد: بسیار محتمل است که ستاد ملی کرونا به زودی مصوبه‌ای را در این زمینه تصویب کند و دریافت برخی خدمات ضروری را منوط به ارائه کارت واکسن کند.