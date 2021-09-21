کاوشگر رباتیک ناسا ۲۰۲۳ به ماه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، اکنون مشخص شده نخستین ماه نورد رباتیک ناسا در چه نقطه‌ای از قمر زمین فرود می‌آید.

به گفته مقامات ناسا، ماه نورد VIPER در منطقه Nobile Creater در نزدیکی قطب جنوب ماه فرود می‌آید. این کاوشگر در اواخر ۲۰۲۳ میلادی همراه لندری به نام «گریفین» سوار بر یک موشک فالکون هوی (متعلق به اسپیس ایکس) به سمت ماه ارسال می‌شوند.

دانیل اندروز مدیر پروژه VIPER در ناسا در این باره می‌گوید: انتخاب مکان فرود این کاوشگر یک تصمیم هیجان انگیز و مهم است. برای ارزیابی منطقه تحت اکتشاف VIPER، تحقیقاتی چند ساله انجام شد. این ابزار به یک منطقه ناشناخته می‌رود تا فرضیه‌هایی را آزمایش کند و در نهایت اطلاعاتی مهم از برای مأموریت‌های اکتشافی فضانوردان فراهم کند.

VIPER بخشی مهم از برنامه آرتمیس است که با هدف حضور بلند مدت انسان در ماه تا پایان دهه ۲۰۲۰ میلادی به فضا انجا می‌شود. برای دستیابی به این امر باید از منابع ماه به خصوص یخ‌های آن استفاده کرد.

مشاهدات و تحقیقات ناسا نشان می‌دهد در ماه و به خصوص در نزدیکی قطب‌های آن مقدار زیادی آب یخ زده وجود دارد.

منطقه Nobile Crater محلی به وسعت ۹۳ کیلومتر است. کاوشگر ۴۵۰ کیلوگرمی VIPER یخ‌های آب زیر چرخ‌هایش را در نقاط مختلف منطقه مذکور اندازه گیری و دسته بندی می‌کند. این فعالیت در بازه زمانی معادل حداقل ۱۰۰ روز زمین با ۳ طیف سنج و مته انجام می‌شود. طی این روند نمونه‌هایی از عمق یک متری زمین برداشته می‌شود.