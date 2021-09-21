تولید۱۴میلیون دوز واکسن برکت تا امروز/ تحویل ۶ میلیون دوز واکسن

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلی افزود: از ۲۵ خرداد و پس از صدور مجوز تزریق عمومی واکسن کوو ایران برکت توسط وزارت بهداشت، سرعت تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا را افزایش دادیم و تاکنون ۱۴ میلیون دوز واکسن در کارخانه شفا فارمد تولید و روانه بخش کنترل کیفیت شده که در این مرحله ۱۶ تا ۲۰ روز بررسی کیفیت واکسن‌ها به زمان نیاز دارد و پس از تأیید کیفیت تحویل وزارت بهداشت می‌شوند.

مدیرعامل کارخانه شفا فارمد خاطرنشان کرد: خطوط یک و دوی کارخانه شفا فارمد در شهرک دارویی برکت هم‌اکنون فعال و در حال تولید واکسن کرونا هستند و به زودی خبرهای بسیار خوبی برای مردم در زمینه واکسن برکت و دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی خواهیم داشت.