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۳۰ شهریور ۱۴۰۰، ۱۲:۰۹

جلیلی عنوان کرد؛

تولید۱۴میلیون دوز واکسن برکت تا امروز/ تحویل ۶ میلیون دوز واکسن

تولید۱۴میلیون دوز واکسن برکت تا امروز/ تحویل ۶ میلیون دوز واکسن

مدیر پروژه تولید واکسن «کوو ایران برکت» گفت: تا امروز قریب به ۶ میلیون دوز واکسن ایرانی کرونا را جهت تزریق عمومی تحویل وزارت بهداشت داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلی افزود: از ۲۵ خرداد و پس از صدور مجوز تزریق عمومی واکسن کوو ایران برکت توسط وزارت بهداشت، سرعت تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا را افزایش دادیم و تاکنون ۱۴ میلیون دوز واکسن در کارخانه شفا فارمد تولید و روانه بخش کنترل کیفیت شده که در این مرحله ۱۶ تا ۲۰ روز بررسی کیفیت واکسن‌ها به زمان نیاز دارد و پس از تأیید کیفیت تحویل وزارت بهداشت می‌شوند.

مدیرعامل کارخانه شفا فارمد خاطرنشان کرد: خطوط یک و دوی کارخانه شفا فارمد در شهرک دارویی برکت هم‌اکنون فعال و در حال تولید واکسن کرونا هستند و به زودی خبرهای بسیار خوبی برای مردم در زمینه واکسن برکت و دستاورد بزرگ دانشمندان ایرانی خواهیم داشت.

کد مطلب 5309950
مهناز قربانی مقانکی

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