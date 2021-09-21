آلمان: زنگ بیدارباش برای اروپا به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مایکل راث» وزیر امور اروپایی آلمان می گوید تصمیم استرالیا و آمریکا برای اینکه فرانسه را از قرارداد ساخت زیردریایی برای استرالیا کنار بگذارند؛ هشداری بود مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا باید توانایی استقلال عمل خود را افزایش دهد.

وی در این باره افزود: بار دیگر، این زنگ بیدارباشی برای همه اعضای اتحادیه اروپا بود تا از خود بپرسند چگونه می توانیم حق حاکمیت خود را تقویت کرده و جبهه ای واحد در برابر مسائل سیاست خارجی و امنیتی تشکیل دهیم.

این در حالی است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در جریان نشستی در نیویورک با بحث در مورد لغو سفارش زیردریایی‌های فرانسوی از سوی استرالیا به دلیل توافق تازه با آمریکا و انگلیس (پیمان آکوس)، از فرانسه حمایت و با این کشور اعلام همبستگی کردند.

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست غیرعلنی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه گردهمایی سالانه سازمان ملل متحد، گفت: ما برای دستیابی به یک منطقه با ثبات و صلح‌آمیز در منطقه ایندوپاسیفیک که چین به عنوان قدرتی روزافزون در آن قرار دارد؛ به همکاری و هماهنگی بیشتر و اختلاف کمتر نیازمندیم.

بورل همچنین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با «ماریس پین» وزیر خارجه استرالیا دیدار کرد. او در این دیدار از عدم مشورت استرالیا با اتحادیه اروپا پیش از اتخاذ تصمیم هفته گذشته انتقاد و تاکید کرد که برقراری ثبات در منطقه اقیانوس هند-آرام با وجود چالش‌های فعلی مستلزم همکاری و هماهنگی بیشتر بین شرکای همسو و همفکر است. بر همین اساس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عدم جلب مشارکت شرکای اروپایی که در اقیانوس آرام حضوری قوی دارند، ابراز تاسف کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا بروز این اختلاف بر دور بعدی مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و استرالیا که قرار است ۱۲ اکتبر برگزار شود، تاثیرگذار خواهد بود یا خیر.