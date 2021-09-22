روسیه، چین و پاکستان با طالبان توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه از توافق مسکو، پکن و اسلام آباد با طالبان برای حفظ تماس‌ها به نفع صلح و رفاه افغانستان خبر داد.

گفته می‌شود که این توافق در جریان مشورت‌هایی حاصل شد که در کابل، میان نمایندگان ویژه این سه کشور و نخست وزیر کابینه موقت طالبان انجام شده است.

طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه، طالبان بر تمرکز ویژه بر افزایش رابطه با روسیه، چین و پاکستان تاکید و از نقش سازنده این سه کشور در تقویت صلح و ثبات در افغانستان تقدیر کرده است.

تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و توسعه روابط اقتصادی با این کشور، از دیگر محورهای گفتگوهای انجام شده در کابل عنوان می‌شود.

پیشتر، «منصور احمد خان» سفیر پاکستان در افغانستان گفته بود که به محض اینکه دولت موقت طالبان قدرت خود را تثبیت کند، اسلام آباد می‌خواهد به کابل در تلاش برای افزایش امنیت، کمک کند.

از سوی دیگر، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس گفته است که می‌خواهد در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد و در دیدار با همتایان روس و چینی خود، از آنها بخواهد که با اتخاذ رویکردی واحد در قبال نوع تعامل با طالبان موافقت کنند تا به این ترتیب، مانع از تبدیل این کشور به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی شوند.