توافق استقلال با فرهاد مجیدی برای همکاری ۳ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، مدیرعامل و سرمربی باشگاه استقلال در خصوص تمدید قرارداد فرهاد مجیدی به مدت سه سال توافق کردند.

در جلسه مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقلال با سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه در جهت تثبیت و حمایت از کادر فنی، درخصوص تمدید مدت قرارداد فرهاد مجیدی تا پایان فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ توافق شد. این موضوع پس از انجام مراحل اداری و قانونی مجدداً به صورت رسمی توسط باشگاه استقلال اعلام خواهد شد.

همچنین با درخواست فرهاد مجیدی و موافقت آجورلو، فرزاد مجیدی که به عنوان کمک سرپرست در این تیم فعالیت داشت از این پس به عنوان یکی از اعضای کادر فنی آبی پوشان فعالیت خواهد کرد.