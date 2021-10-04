هوای تهران در شرایط مطلوب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران برای سومین روز متوالی در شرایط سالم قرار دارد و پیش بینی میشود این شرایط طی ساعات آینده نیز ادامه داشته باشد.
میانگین غلظت آلایندههای هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۴ قرار داشته و این عدد هم اکنون به ۸۷ واحد رسیده است. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از بیشترین غلظت در میان آلایندههای هوا برخوردارند اما تنها ۲ آلاینده در شرایط پاک باقی مانده و دیگر آلایندههای هوا وارد شرایط سالم شدهاند.
با ادامه این شرایط در تهران، شهروندان تهرانی صد و پنجاه و نهمین روز با کیفیت هوای سالم را تجربه خواهند کرد در حالی که تنها ۲ روز از ابتدای سال جاری کیفیت هوا در شرایط پاک قرار داشته است.
