رسانه های انقلابی باید سیره اهل بیت (ع) را تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میر شمس اکبر حسینی عصر پنج‌شنبه در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) که به همت انجمن بانوان خبرنگار و روزنامه‌نگار استان گیلان برگزار شد، با بیان اینکه فهم از شرایط مهم‌تر از ابزارها است، گفت: زندگانی پر خیر و برکت امام معصوم تا قیامت جاودانه بوده و هر حرکت آنها دارای پیام‌ها و ابعاد مختلفی است.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه صلح امام حسن (ع) به معنای تسلیم شدن نبود، تصریح کرد: ائمه اطهار (ع) با اقدامات خود به مردم فهماندند که شرط رسیدن به توحید پیروی از راه امامان و بندگان برگزیده خداوند است.

وی با بیان اینکه دشمنان مراسم مربوط به ائمه را صرفاً احساسی کرده‌اند، افزود: احساس باید همراه با عمق و شناخت نیز باشد و پرهیز از نگاه صرفاً احساسی در شرایط فعلی ضروری است.

حسینی با تاکید بر اینکه رسانه‌های حزب اللهی و انقلابی باید اساس اهل بیت (ع) را درست انتقال دهند، تصریح کرد: بسیاری از مردم به ویژه نسل جوان دچار مشکلات خطرناک و شبهات هستند.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به افزایش نفاق در جامعه، بیان کرد: افرادی که از اساس به ارزش‌های دینی باور ندارند آسیب‌های زیادی را در حوزه‌های مختلف به ویژه فرهنگ و سیاست وارد می‌کنند.

در پایان این مراسم پرچم مطهر حرم امام رضا (ع) به عنوان تبرک میان حضار گردانده شد و مداحی حاج محمدحسین احمدی نیز حال و هوای مراسم را حسینی کرد.