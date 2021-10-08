یادبود علی لندی در افتتاحیه جشنواره فیلم کودک/ همراهی جناب خان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سعید نصر، کارگردان مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره اظهار کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره کودک، از ساعت ۱٨:۱۵ امروز جمعه ۱۶ مهر آغاز می‌شود. این در حالی است که محمد سلوکی هنرمند اصفهانی اجرای این مراسم را بر عهده دارد و در دو بخش از این مراسم، بر اساس شعار جشنواره امسال که «سینما سرزمین خیال» است به روایت‌گری می‌پردازد. همچنین در این مراسم میزبان هنرنمایی گروه جناب خان هستیم.

کارگردان این مراسم با اشاره به حضور گروه‌های هنرمندی که در زمینه کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند، افزود: متناسب با شعار امسال جشنواره که «سینما سرزمین خیال» است گروه‌های کودک و نوجوان در بازه زمانی ۱۰ دقیقه‌ای قطعه‌ای ترکیبی از هنرهای نمایشی، موسیقی و نمایش عروسکی را رونمایی و اجرا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دعوت از نوازندگان موسیقی کودکان و نوجوان برای بخشی از مراسم افتتاحیه در دستور کار است، تصریح کرد: تفاوت این بخش از برنامه با سال‌های گذشته استفاده از قطعات مشهور موسیقی، به رهبری ارکستر احسان عباسی به صورت اجرای ترکیبی است. همچنین برگزاری ارکستر از نظر متحدالشکل بودن و مدل لباس، متفاوت است.

نصر به دو بخش آئینی و ارزشی تعریف شده در مراسم افتتاحیه این دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از این بخش‌ها مرتبط با کرونا است که با رویکردی بین‌المللی ارائه می‌شود. آیتم دیگر این بخش در قالب هنری و با تعامل مخاطبان داخل سالن است که با موضوع «پروانه‌ها از شعله‌ها پروا ندارند» برگزار می‌شود. البته برای یادبود و پاسداشت شهید علی لندی قهرمان نوجوان فداکار ایذه‌ای در سال جاری، تمثال‌هایی از چهره و قهرمانی وی در سالن افتتاحیه به اشکال مختلف به نمایش درمی‌آید.

کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان استفاده از جلوه‌های ویژه تصویری برای دکور جشنواره را از دیگر ابتکارات مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره اعلام کرد و ابراز داشت: مراسم افتتاحیه به مدت ۱۳۰ دقیقه برنامه‌ریزی شده که امیدواریم شادی را برای کودکان شهر به همراه داشته باشد.

سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، به دبیری علیرضا تابش از ۱۶ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰ (۸ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱) با شعار «سینما، سرزمین خیال» برگزار می‌شود.