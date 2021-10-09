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۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۳۶

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - نروژ

یوسفی تاریخ ساز شد/ نخستین طلای سنگین وزن ایران

یوسفی تاریخ ساز شد/ نخستین طلای سنگین وزن ایران

فرنگی‌کار سنگین وزن تیم ملی کشتی ایران با پیروزی در دیدار فینال رقابتهای قهرمانی جهان به مدال طلا رسید و با کسب این عنوان ارزشمند، تاریخ ساز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر اسلو نروژ برگزار شد که طی آن علی اکبر یوسفی از کشورمان به مصاف زورابی گدخوری از روسیه رفت. یوسفی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ و به مدال طلا دست یافت. یوسفی نخستین فرنگی کار سنگین وزن ایران است که مدال طلای این وزن را در رقابتهای جهانی کسب کرده است.

یوسفی روز گذشته پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ داوید اوواسپیان از ارمنستان را مغلوب کرد و سپس با نتیجه ۲ بر ۱ اسکار مارویک از نروژ را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ از سد یاسمانی آکوستا فرناندز دارنده مدال برنز جهان از شیلی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

کد مطلب 5322672

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    نظرات

    • شامبولی / توآبادی IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
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      درود بر این دلاور که دل مردم را بخصوص در روستای توآباد خرقان شاد نمود

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