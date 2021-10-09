یوسفی تاریخ ساز شد/ نخستین طلای سنگین وزن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر اسلو نروژ برگزار شد که طی آن علی اکبر یوسفی از کشورمان به مصاف زورابی گدخوری از روسیه رفت. یوسفی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ و به مدال طلا دست یافت. یوسفی نخستین فرنگی کار سنگین وزن ایران است که مدال طلای این وزن را در رقابتهای جهانی کسب کرده است.

یوسفی روز گذشته پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ داوید اوواسپیان از ارمنستان را مغلوب کرد و سپس با نتیجه ۲ بر ۱ اسکار مارویک از نروژ را از پیش رو برداشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۲ بر ۱ از سد یاسمانی آکوستا فرناندز دارنده مدال برنز جهان از شیلی گذشت و به دیدار فینال راه یافت.