افزایش ظرفیت تولید داخل در کنار آزادی واردات کاغذ باشد

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: پیش از آن‌که محمدمهدی اسماعیلی به‌عنوان وزیر پیشنهاد ارشاد به مجلس شورای اسلامی معرفی و سپس با رای نمایندگان به‌ این‌سمت منصوب شود، پرونده‌ای را در باره خواسته ناشران از دولت سیزدهم و وزارت ارشادش درباره مساله کاغذ باز کردیم که گزارش اجمالی این‌موضوع در قالب مطالب «ثبات قیمت و نظارت واقعی بر یارانه کاغذ؛ خواسته ناشران از دولت» منتشر شد و پس از آن مشروح مصاحبه‌های گزارش با ناشران به این‌ترتیب منتشر شد:

* حل مشکلات کاغذ با ورود رئیس‌جمهور به مساله ممکن می‌شود

* تعادل قیمت‌ها و افزایش ارزش پول ملی به ثبات بازار کاغذ کمک می‌کند

* مناقشات وزارت بازرگانی و وزارت ارشاد از مشکلات بزرگ کاغذ است

* مهم‌ترین نیاز بازار کاغذ ثبات است/نیاز همه ناشران مورد توجه باشد

* توزیع کاغذ بین ناشران براساس نیاز واقعی و فعالیت‌شان باشد

* مافیا نمی‌گذارد در تولید کاغذ و زینک خودکفا شویم

* یارانه کاغذ آفت‌زاست چون به دست اهلش نمی‌رسد

* قرار بود صادرکننده کاغذ باشیم!

* ساخت آینده بازار کاغذ نیازمند حفظ ثبات آن در شرایط فعلی است

* تقویت زیربنای تولید داخل، راه برون‌رفت از بحران کاغذ است

* تک‌نرخی‌شدن کاغذ جلوی فساد بازار آن را می‌گیرد

* ظرفیت تولید کاغذ داخلی را بالا ببریم/غفلت ازعرضه دیجیتال و پرینتی

* تسهیلات واردات کاغذ به تعادل قیمتش در بازار می‌انجامد

* جمع‌کردن بساط دلال‌بازی کاغذ و راه‌اندازی کارخانه‌های باگاس‌محور

امروز آخرین مصاحبه این‌پرونده در گفتگو با اسماعیل حسن‌زاده مدیر بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر می‌شود.

حسن‌زاده در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ناشران روی لبه تیغ هستند و می‌توانند سقوط کنند. مردم هم هرچند کتاب از قبل در سبد خریدشان نبود، اما امروز بیش از پیش قدرت خرید ندارند. با تورمی هم که داشتیم، سرمایه ناشران از بین رفته است. از این‌منظر اگر بخواهیم منتظر خودکفایی در تولید کاغذ باشیم، ناشری باقی نخواهد ماند. پس واردات کاغذ، امری الزامی است. چون همان‌طور که گفتم فعلا امکان صبر برای خودکفایی وجود ندارد.

وی افزود: در شرایط فعلی، هفت تا هشت‌درصد ناشران هستند که می‌توانند خود را با کاغذ آزاد سرپا نگه دارند اما عمده ناشران از بین می‌روند. ما هم که تا الان دوام آورده‌ایم، مطمئنا مثل قبل تولید نخواهیم داشت. از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های تولید موجب بالا رفتن قیمت کتاب شده و قشر کتابخوان که عمدتا طبقه متوسط و جوانان هستند روز به روز قدرت خرید را از دست می‌دهند و تداوم این روند، کاهش تولید و تهدید تعطیلی ناشران و کتابفروشان را نزدیکتر از هر زمان دیگر می‌کند.

این‌مدیر نشر در ادامه گفت: نتیجه این‌طرح را که به تولیدکنندگان داخلی برای راه‌اندازی کارخانه تولید کاغذ یارانه بدهیم، در دوره‌های پیش دیده‌ایم. من فکر می‌کنم واردات کاغذ باید آزاد باشد و اگر مدیران موفق شدند و توانستند، تولید داخل را گسترش بدهند. نه این‌که مثل صنعت خودروسازی‌مان، به اسم بها دادن به تولید داخل، جلوی واردات را گرفته و امکان رقابت محصول داخلی و خارجی را از بین ببرند. و همین‌طور، نه این‌که با جلوگیری از واردات، فقط به یک‌عده خاص امکانات و یارانه بدهند. در وضعیت فعلی باید یارانه کاغذ به ناشران اعطا شود تا دید چه پیش می‌آید.

حسن‌زاده گفت: بنابراین در حال حاضر برای بهبود وضع بازار کاغذ، دو کار اساسی باید انجام داد؛ اول آزادبودن واردات کاغذ و دوم، افزایش تولید ظرفیت داخلی این‌کالا.