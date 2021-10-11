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۱۹ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۱۱

نیویورک تایمز:

هدایای عربستان به ترامپ تقلبی هستند

هدایای عربستان به ترامپ تقلبی هستند

یک روزنامه آمریکایی با انتشار گزارشی فاش کرد که هدایای عربستان به ترامپ در سفر وی در سال ۲۰۱۷، تقلبی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به عربستان در ماه می سال ۲۰۱۷، ریاض هدایای بسیاری از خانواده سلطنتی به وی اهدا کرد که حالا مشخص شده این هدایا تقلبی بوده‌اند.

بر اساس اعلام این روزنامه، شمار هدایای مقامات عربستان به ترامپ و هیئت همراه وی ۸۲ هدیه بوده که شامل کالاهای معمولی ازجمله کفش و مدال تا چند هدیه قیمتی می‌شد. در آن میان ۳ پالتو از جنس پوست ببر سفید و پلنگ و یک خنجر با دسته‌ای شبیه به عاج جز هدایای بسیار قیمتی شناخته می‌شدند.

نیویورک تایمز در این باره می‌نویسد: با اینکه بر اساس قوانین آمریکا، داشتن این گونه هدایا مصداق نقض قانون حمایت از گونه‌های جانوری رو به انقراض است، ترامپ این هدایا را برای خود نگه داشت.

گزارش مذکور می‌افزاید که در روز آخر دوران ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید این کالاها را به اداره خدمات عمومی تحویل داد؛ در حالی که قانوناً این گونه کالاها باید به اداره ماهی‌ها و زیست بوم‌های خشکی آمریکا منتقل می‌شد.

میدل ایست نیوز در این باره اعلام کرد که این اداره پس از مصادره کالاهای مذکور، آنها را به آزمایش گذاشت و نتیجه آزمایش برای همه غافلگیر کننده بود: هر سه پالتو از پوست مصنوعی بوده و پوست طبیعی نیستند.

این گزارش اضافه می‌کند که معلوم نیست مقامات عربستان از مصنوعی بودن این هدایا اطلاع داشته‌اند یا خیر.

کد مطلب 5325380

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان با چندتا هدیه به ترامپ ایران را تحریم کرد و نفتش را بجای سهمیه ایران در اوپک فروخت و ملت ساده لوح و طنز باز ما هم از واژه گاو شیرده خوشش اومده بود

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