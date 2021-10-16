کشتار دام های آبستن بی سر و صدا ادامه دارد

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولید کنندگان گفت: مشکل تأمین ذرت، جو و سویا برای دامداران همچنان وجود دارد و اتفاق خاصی در این زمینه نیافتاده است.

وی در مورد اینکه آیا مشکل در بارگیری نهاده‌ها است یا همچنان در تخصیص سهمیه به دامداران چالش وجود دارد گفت: اصلاً تخصیص داده نمی‌شود و عملاً می‌توانم بگویم طی هفته‌های اخیر نه تنها شرایط بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.

عالی درباره مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی مشکلی وجود ندارد، افزود: فعلاً همه چیز در حد حرف است و امیدواریم که این وعده‌ها هر چه زودتر عملیاتی شود و شرایط تولید کنندگان بهبود یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه دام سبک و سنگین همچنان با مازاد مواجه هستیم، تصریح کرد: مازاد دام و گوشت در کشور بسیار زیاد است و خریداری نیز وجود ندارد. به اعتقاد بنده ما در شرایط کنونی در این حوزه به خودکفایی رسیده ایم و نیازی به تأمین گوشت از خارج از کشور نداریم.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین ذخایر استراتژیک اقدام به واردات گوشت کرده است، گفت: البته این شرکت نیز دلایل خاص خود را دارد اما اگر تدابیری اندیشیده می‌شد و قیمت خرید از دامداران داخلی را مقداری بالا می‌بردند به راحتی می‌شد این ذخایر را از محل تولیدات داخلی تأمین کرد.

عالی همچنین درباره اینکه آیا در حوزه کشتار دام‌های آبستن و مولد اتفاقی افتاده و این روند کند یا متوقف شده است، ادامه داد: روند کشتار این دام‌ها همچنان بی سر و صدا ادامه دارد.

وی درباره مصوبه آزادسازی صادرات دام سبک از کشور نیز گفت: مسئول این کار شرکت پشتیبانی امور دام است و اخیراً با جلسه‌ای که با مدیرعامل این شرکت داشتیم وی عنوان کرد که بر اساس این مصوبه اگر قیمت دام سبک در داخل از ۵۵ هزار تومان بالاتر برود صادرات متوقف خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت دام سبک به طور متوسط حدود ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان است اما خرید و فروش نمی‌شود، افزود: به محض شروع صادرات، دلالان نیز ورود می‌کنند و قاعدتاً قیمت مقداری بالاتر خواهد رفت. بنابراین اگر دولت بخواهد صادرات را قطع کند عملاً هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد و صادرات دام‌های سبک شروع نشده، متوقف می‌شود.