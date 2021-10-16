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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۵:۵۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

کشتار دام های آبستن بی سر و صدا ادامه دارد

کشتار دام های آبستن بی سر و صدا ادامه دارد

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه کشتار دام های مولد و آبستن بی سر و صدا ادامه دارد، گفت:در حوزه تامین نهاده های دامی همچنان با مشکل مواجه هستیم.

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز تولید کنندگان گفت: مشکل تأمین ذرت، جو و سویا برای دامداران همچنان وجود دارد و اتفاق خاصی در این زمینه نیافتاده است.

وی در مورد اینکه آیا مشکل در بارگیری نهاده‌ها است یا همچنان در تخصیص سهمیه به دامداران چالش وجود دارد گفت: اصلاً تخصیص داده نمی‌شود و عملاً می‌توانم بگویم طی هفته‌های اخیر نه تنها شرایط بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است.

عالی درباره مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئولان مبنی بر اینکه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی مشکلی وجود ندارد، افزود: فعلاً همه چیز در حد حرف است و امیدواریم که این وعده‌ها هر چه زودتر عملیاتی شود و شرایط تولید کنندگان بهبود یابد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه دام سبک و سنگین همچنان با مازاد مواجه هستیم، تصریح کرد: مازاد دام و گوشت در کشور بسیار زیاد است و خریداری نیز وجود ندارد. به اعتقاد بنده ما در شرایط کنونی در این حوزه به خودکفایی رسیده ایم و نیازی به تأمین گوشت از خارج از کشور نداریم.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام برای تأمین ذخایر استراتژیک اقدام به واردات گوشت کرده است، گفت: البته این شرکت نیز دلایل خاص خود را دارد اما اگر تدابیری اندیشیده می‌شد و قیمت خرید از دامداران داخلی را مقداری بالا می‌بردند به راحتی می‌شد این ذخایر را از محل تولیدات داخلی تأمین کرد.

عالی همچنین درباره اینکه آیا در حوزه کشتار دام‌های آبستن و مولد اتفاقی افتاده و این روند کند یا متوقف شده است، ادامه داد: روند کشتار این دام‌ها همچنان بی سر و صدا ادامه دارد.

وی درباره مصوبه آزادسازی صادرات دام سبک از کشور نیز گفت: مسئول این کار شرکت پشتیبانی امور دام است و اخیراً با جلسه‌ای که با مدیرعامل این شرکت داشتیم وی عنوان کرد که بر اساس این مصوبه اگر قیمت دام سبک در داخل از ۵۵ هزار تومان بالاتر برود صادرات متوقف خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت دام سبک به طور متوسط حدود ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان است اما خرید و فروش نمی‌شود، افزود: به محض شروع صادرات، دلالان نیز ورود می‌کنند و قاعدتاً قیمت مقداری بالاتر خواهد رفت. بنابراین اگر دولت بخواهد صادرات را قطع کند عملاً هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نمی‌افتد و صادرات دام‌های سبک شروع نشده، متوقف می‌شود.

کد مطلب 5328064

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    نظرات

    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      23 1
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      گوسفند ماده ای که سال گذشته نزدیک سه میلیون معامله میشد حتی زیر پانصد هزار تومان هم فروخته میشود برخی دامداران از ترس هزینه سرسام اور زمستان به هر قیمتی حاضرند دام ها را میفروشند علی الخصوص دام های مولد که هزینه نگهداری بالایی دارند وبه راحتی به فروش نمی روند
      • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
        1 21
        یک دونه از این گوسفندهای 500 تومنی بیار ما 1 میلیون ازت می‌خریم یک ران 500 تومن هست این حرفهای بی سروته شما و آن رئیس اتحادیه نشان می‌دهد کاسه ای زیر نیم کاسه دارید بزودی رو میشود
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      7 0
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      بله درسته گوسفندی که بشه کیلویی ۲۰هزارتومان گوشتتش نبایددرکشور کمبود گوشت بشه شما فقط به فکرخودهستید نه دامدار
    • مرادپور IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 4
      پاسخ
      ب نظر شما دامدار باید چکار کنه شما بفرمایید وکار کنه شما که متخصص این کار هستید و فتوا میدید بگید چه خاکی تو سرش کنه ی بار بوده که از دامدار حمایت بشه هر جا نشستین و درباره دام صحبت کردید تخر سر از مصرف کننده حمایت میشه و مقصر تولید کننده میشه
    • علی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      18 1
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      بزار دامدار نابود شه فردا اینها همه شغل میخوان کار میخوان ببینم دولت میتونه ایجاد شغل کنه
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      9 0
      پاسخ
      من خودم عشایر هستم واقعا دامدار بیچاره شده ، بهترین گوسفند ماده ۱میلیون . دلم به چه خوش باشه ۲۰۰ راس دارم اون زحمت چند ساله بفروشم یه پراید هم نمی کنه از مسئولین خواهش داریم که یه فکری برای دامدار بکنن
    • ادرار IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      16 1
      پاسخ
      گوسفندمن شرفش بیشترازشماست روخودتون قیمت بزاریددزدای سرگردنه
    • تاج IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      8 0
      پاسخ
      چکارکنیم.خرجشان ازخودشان که درنمیادهیچ.ازکار وکاسبی دیگه ایی هم جوابگونیست و ازبدبختی خودمون هم داریم تلف می شیم.. لعنت خدابرشما..
    • فعلا IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      6 0
      پاسخ
      فعلا با کلمه صادرات دامدارو سرگرم کننین همه دامداران توبه کردن فقط دروق
    • فرمان IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      کجایند نایبین امام زمان کجایندعدالت جویان چرا مثل مولا علی رعایت حال زحمت کش نمکنید پس چرا ازخودرو حمایت می‌کنید چوب خدا صدانداردباورنکنیدنزدیک است یا خدا عادل هستی یانه
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 0
      پاسخ
      همش دروغ میگن دیگه من به حرفهای مسولین اعتبار نمیکنم
    • محمد IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 2
      پاسخ
      خدایی گوسفند آبستن رب گردنش گنا دارد آنها را زنده بفروشن
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه هرکی این بلا روسرمون آوردن که پول بنزین متورمونو نداریم یعنی دامداریم چراکسی نیست یه کاری کنه به نفع ماباشه بیا که فاصله هاکش این خلایق را یامهدی خودت بدادمون برس
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام وقتی علوفه با قیمت مناسب به دست دامدار نمیرسد و کسی هم متقبل به خرید دامش نیست مجبور میشود بیچاره دامدار فقط از جلو چشمش پناش بکند واقعا دیگه بریدن دامداران مولد غیر مولد نداره
    • محمود IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بنده گاودارم ،بنده هم گاوهای شیری رو فرستادم کشتارگاه و تولید شیر ندارم ،با سرکوب قیمت گوشت و شیر نمیشه ادامه داد ،همه ورشکست شدیم ،حمایت از مصرف کننده با نابود کردن تولید کننده راهکار ارزان کردن کالا نیست ،با کاهش تولید و کمبود شیر و گوشت در اینده ای نزدیک قیمت ها نجومی خواهد شد
    • حامد IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دامدار در کشور به .بووووق....بند شد اونوقت شما فکر گوسفندی. دامدارا خودشون بچه هاشون از گرسنگی مردن چی میگین توهم میزنینا

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