آمریکا به دنبال تقویت داعش در افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیلی شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) با اشاره به نمازجمعه خونین خان آباد افغانستان که پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی گویای فاجعه خون‌بار بود که از آن به مثابه یک حادثه تلخ و جانکاه یاد کردند، ابراز کرد: آمریکایی‌ها تلاششان این است که در افغانستان مجدداً داعش را تقویت کنند چرا که در برابر طالبان بایستند و نظم و امنیت در این کشور از بین برود.

وی با بیان اینکه دیگر هدف آمریکا از تقویت داعش در افغانستان این است که خفت و خواری که این کشور دچار شد و با رسوایی افغانستان را ترک کردند، بار دیگر مشروعیت پیدا کرده و زمینه حضور مجددشان را در افغانستان مجدداً فراهم کنند، افزود: آمریکا در ۲۰ سال گذشته چه کرده است؟ تولید مواد مخدر، ناامنی، عقب ماندگی مردم و… در مدت حضور آمریکا در افغانستان چندین برابر شد و این دستاورد حضور آمریکا در این منطقه است.

ضرورت‌های مذاکره

امام جمعه آرادان با بیان اینکه هدف دیگر آمریکا از تقویت داعش این است که برای منطقه به خصوص مرزهای ایران اسلامی خطر آفرین باشد و دائماً مردم ما احساس دلهره داشته باشند، گفت: این موارد اهداف جنایت‌های سنگینی است که در آن کودکان، شیعیان و مردان و زنان را به خاک و خون می‌کشند.

شریفی نیا با بیان اینکه وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که اگر ایران به مذاکرات بازنگردد مجبور هستیم گزینه‌های دیگری را روی میز قرار دهیم، بیان داشت: این موارد بارها و بارها در دولت‌های اوباما و ترامپ عنوان می‌شد و بازهم همان‌ها را می‌گویند در حالی که دولت رئیسی سیاست خردمندانه را در پیش گرفته است همانطور که بارها اعلام داشتند، ما مذاکرات را ادامه می‌دهیم تا نگویند که دولت کلاً مذاکره نمی‌کنند بلکه پای میز مذاکره حضور پیدا خواهیم کرد اما عجله‌ای هم در مذاکره نداریم تا بسیار حساب شده و خردمندانه ماجرا را پیش ببریم.

وی افزود: تجربه ما نشان می‌دهد که طرف‌های غربی کاملاً غیر قابل اعتماد هستند و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند، ما به آمریکا و غرب بی اعتماد هستیم چرا که به تعهدات شأن عمل نکردند. ما در هشت سال قبل غنی سازی را به زیر سه درصد رساندیم و بنا بود که طرف مقابل اموال ما را آزاد کنند و بتوانیم به دارایی‌های بلوکه شده دست یافته و بتوانیم نفت بفروشیم تا دارو وارد کشور کنیم اما کدام یک انجام شد؟ سوال مهم این است که چطور باید به غرب اعتماد کنیم؟ دولت سیزدهم می‌گویند غرب مذاکره را برای مذاکره می‌خواهد اما ایران مذاکره را برای منافع ملت مان می‌خواهیم. بزرگترین ثمره برجام این بود که تحریم‌ها برداشته شود اما این امر صورت نگرفت لذا دوباره با روی کار آمدن رئیسی، غرب دوباره حرف‌های بلندپروازانه می‌زنند.

توجه ارتباط والدین با مدارس

امام جمعه آرادان همچنین با بیان اینکه باید قدردان نیروی انتظامی بود، ابراز کرد: کاری که نیروی انتظامی می‌کند فراتر از مقوله وظیفه و تکلیف است، بخش زیادی از امنیت و آرامش ما مرهون پلیس است چرا که دائماً با مردم ارتباط داشته و برای مردم چهره‌ای رئوف دارند و در برابر اشرار و قاچاقچیان، مزاحمان مردم، سارقان چهره‌ای مقتدر هستند.

شریفی نیا بیان داشت: روز پیوند اولیا و مربیان، بیان داشت: والدین دانش آموزان باید ارتباط مؤثر و مستمری با مدارس داشته باشند چرا که هر چه این التفات بیشتر باشد، دانش آموزان هم بیشتر احساس غرور می‌کنند زیرا می‌دانند که والدین شأن متوجه وضعیت درسی و اخلاقی شأن هستند در نتیجه می‌تواند بر کارکرد دانش آموزان هم مؤثر باشد.

وی با اشاره به روز عصای سفید، تاکید کرد: یکی از مسئولیت‌های ما این است که نابینایان را مورد احترام و تکریم قرار داده و مسئولان زمینه‌های حضور نابینایان را در جامعه به نحو مناسب فراهم کنند تا این افراد که از نعمت چشم محروم شده‌اند، محرومیت‌های دیگری نداشته باشند.