مازندران با داشتن موهبت ها نباید حتی یک بیکار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه جمعه پس از بازدید از دهکده اقتصاد مقاومتی و پایان سفر به مازندران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان مازندران اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌ها و موهبت‌های مختلف، نباید حتی یک بیکار در این استان وجود داشته باشد.

وی با عنوان اینکه باید مازندران کارگرپذیر باشد و از جاها و مناطق دیگر برای اشتغال به این استان سفر کند، گفت: در محیط‌های کوچک خانگی نیز باید اشتغال کوچک، دامداری، پرورش زنبور عسل، بلدرچین، پرنده‌های زینتی و گوشتی و غیره در استان تولید شود.

وی گفت: در طبیعت بکر مازندران با نهرهای بکر و آب فراوان که بلااستفاده مانده است می‌توان میلیون‌ها قطعه طیور و یا ثروت تولید و برای عرضه آن به بازار اقدام کرد.

سردار نقدی با اشاره به ایجاد مرکز و دهکده اقتصادی مقاومتی نقش آن را در آموزش و مهارت آموزی مهم دانست و افزود: اگر با شیب ملایم و روش منطقی با کسب آموزش و تجربه و یادگیری میدانی شروع کنیم و تجربه فروش و بازاریابی کسب شود، هیچ شغلی دچار شکست نمی‌شود.