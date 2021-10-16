صنایع آلاینده و مشاغل مزاحم شهری از بوشهر خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح شنبه در نشست اعضای شورا با مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان بوشهر اظهار داشت: بوشهر دارای شرایط خاص زیست‌محیطی است و باید نگاه ویژه‌ای را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با مجموعه‌های آلاینده و مشاغل مزاحم شهری در بوشهر مواجه هستیم که سلامت و امنیت شهروندان را به خطر انداخته و خروج آنها از شهر بوشهر ضروری است.

رئیس شورای شهر بوشهر با اشاره به اینکه خدمات بندری در کوی صلح آباد بوشهر بخشی از کانال ساحل شرقی شهر را تصرف کرده است افزود: صنایع لنج سازی و کارخانه رنگ سازی حوادثی قبلاً در آنها اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفتکش هم سیما و منظر ساحل بوشهر را نازیبا کرده و هم مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده است ادامه داد: آلودگی دریا و شنا گاه‌ها را نیز شاهد هستیم.

پورکبگانی اضافه کرد: سوال ما این است که در کنار این مسائل زیست محیطی، سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی تاکنون چه اقداماتی در کنار سایر دستگاه‌ها انجام داده است.

رئیس شورای شهر بوشهر بیان کرد: در حالی که محیط زیست در بحث حفاظت از جنگل‌های شمال و دریاچه ارومیه پیش قدم بود اما در بوشهر همچنین چیزی نمی‌بینیم.

پورکبگانی تصریح کرد در بحث جمع آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب ما قول دادیم تا پایان سال بتوانیم اقدامات خوبی انجام بدهیم و انتظار داریم محیط زیست طبق دستور العمل و کارگروهی وجود دارد در کنار مدیریت شهری باشد.