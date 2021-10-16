آتش سوزی یک واحد مسکونی در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱۷:۱۴ دقیقه عصر دیروز یک مورد آتش سوزی در مجتمع مسکونی واقع در خیابان کامرانیه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: دو ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات خودرویی حامل تجهیزات تنفسی و نردبان الکترونیکی بلافاصله به محل اعزام می شوند.

وی عنوان کرد: محل آتش سوزی یک ساختمان چهار طبقه ۴۰ واحدی بود که در طبقه سوم در یک واحد ۷۰ متری آتش سوزی رخ داده بود و آتش کاملاً شعله ور بود؛ به گونه‌ای که از پنجره ها در قسمت وسط ساختمان به بیرون متصاعد می شد که حاکی از شعله ور بودن آن داشت.

ملکی اظهار کرد: چند نفر از ساکنان در وضعیت ناایمن قرار داشتند و پیش از رسیدن آتش نشانان تعدادی توانسته بودند به بیرون منتقل شوند اما چند نفری در داخل واحدها حضور داشتند که آتش نشانان با حضور در محل و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم و یک گروه با تجهیزات خاموش کننده به محل آتش سوزی رفتند و مشغول خاموش کردن آتش شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تصریح کرد: گروه های دیگری نیز به طبقات فوقانی رفتند و مشغول جست و جوی افراد شدند که در نهایت ۵ نفر که در همان طبقه سوم بودند از واحدهای مختلف توسط آتش نشانان خارج شدند.

وی خاطرنشان کرد: تنها یک آقا حدوداً ۴۰ ساله دچار مصدومیت شد که تحویل عوامل اورژانس شد و خوشبختانه با عملیات به موقع آتش نشانان از گسترش آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد و آتش خاموش شد.