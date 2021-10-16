  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۵۷

صبح شنبه صورت گرفت؛

تجدید میثاق مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش باآرمان‌های امام(ره)

تجدید میثاق مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش باآرمان‌های امام(ره)

ری- مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور در مرقد مطهر امام خمینی(ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، مسئولان این سازمان با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

گفتنی است که در این مراسم امیر دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش به همراه جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان این نهاد در حرم مطهر امام خمینی (ره) حضور داشتند.

بر اساس این گزارش فرماندهان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 5328515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها