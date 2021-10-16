به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه و همزمان با سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، مسئولان این سازمان با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

گفتنی است که در این مراسم امیر دریادار «حبیب الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش به همراه جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان این نهاد در حرم مطهر امام خمینی (ره) حضور داشتند.

بر اساس این گزارش فرماندهان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.