به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، سیدجواد حسینی در نشست با انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که در محل معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برگزار شد، ضمن بیان ویژگی‌های آموزش‌وپرورش استثنایی پرداخت و گفت: آموزش‌وپرورش استثنایی مولود انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۰ است و از آن زمان تاکنون پویش تحصیلی ۱۸ برابر افزایش‌یافته است و اعتبارات سازمان نیز ۱۲ برابر افزایش‌یافته است.

وی افزود: آموزش و پرورش استثنایی ۱۵۰ هزار دانش‌آموز را در ۱۷۰۰ مدرسه خاص و ۲۰ هزار مدرسه پذیرا و در قالب ۷گروه آسیب بینایی، شنوایی، ذهنی، جسمی حرکتی، اتیسم، چندمعلولیتی و مشکلات ویژه یادگیری تحت پوشش دارد.

حسینی با بیان این که ۲۳ هزار معلم در آموزش و پرورش استثنایی وظیفه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را برعهده دارند، گفت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۱۱۷ نفر خانم هستند همچنین مدیریت هزار و ۵۷۲ مدرسه استثنایی بر عهده بانوان است.

حسینی، آموزش و پرورش استثنایی را مینیاتوری از وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی علاوه بر ارائه خدمات آموزش و پرورش عادی خدمات توان‌بخشی را نیز در سه قلمرو ارائه می کند.

وی افزود: خدمات توان‌بخشی درون و برون مدرسه‌ای، ارائه خدمات حمایتی در قالب ۱۸ آیتم و ارائه خدمات مشاوره و توان‌بخشی در ۵۳ مرکز مشاوره سه قلمرو خدمات توان‌بخشی است.

حسینی به بیان یکی از ویژگی‌های دیگر آموزش و پرورش استثنایی پرداخت و گفت: در آموزش و پرورش استثنایی علاوه بر دوره‌های آموزش و پرورش عادی دو دوره پیش حرفه‌ای و حرفه‌ای برای دانش‌آموزان ناتوان و کم‌توان ذهنی وجود دارد و دانش‌آموزان در این دوره‌ها در ۳۶ شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: هم چنین دوره پیش‌دبستان در این سازمان از بدو تولد وجود دارد و به کودکان و خانواده‌های آنان خدمات توان‌بخشی ارائه می‌شود.

وی با بیان این که آموزش و پرورش استثنایی در سه قلمرو خدمات فراسازمانی ارائه می‌کند، گفت: «رفع مشکلات یادگیری دانش‌آموزان عادی از طریق ۷۹۰ مرکز اختلالات یادگیری»، «برنامه سنجش سلامت جسمانی آمادگی تحصیلی» و «برنامه تلفیقی فراگیر» سه خدمت آموزش و پرورش استثنایی به تمامی دانش‌آموزان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی از سال ۱۳۷۱ با پوشش ۱.۵ درصدی آغاز و امسال یعنی سال ۱۴۰۰ با پوشش ۹۹ درصدی به انجام رسیده است.

وی تصریح کرد: در قالب برنامه تلفیقی فراگیر هم اکنون ۷۰ هزار دانش‌آموز استثنایی در ۲۰ هزار مدرسه عادی در حال تحصیل هستند.

حسینی با اشاره به دو فعالیت جدید سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: مشارکت و توانمندسازی خانواده‌ها به‌ویژه با رویکرد آموزش، پرورش و توان‌بخشی خانواده محور، یکی از این فعالیت‌های جدید است که در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک بسته تحولی مبتنی برسند تحول بنیادین با ۷ فعالیت، اجرایی شده است.

وی افزود: راه‌اندازی پارلمان مشورتی اولیا، طرح مدرسه یاری اولیا، طرح همیار معلم، طرح سامانه ندای همراه، ایجاد دبیرخانه‌های ملی هفت‌گانه اطلاع‌رسانی و توانمندسازی اولیا، طرح مددکار اجتماعی محله محور و گسترش کمی کیفی مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده، فعالیت‌های هفت‌گانه بسته تحولی آموزش، پرورش و توانبخشی خانواده محور می‌باشند.

حسینی گفت: دومین برنامه جدید سازمان توسعه مشارکت‌ها است که در سال ۹۹ به‌عنوان یک بسته تحولی تدوین و اجرایی شد و در سال ۱۴۰۰ نیز استمرار خواهد یافت و در این بسته توسعه مشارکت‌های سازمان در ابعاد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در قالب مشارکت خیرین، نهضت «از خشت تا بهشت» برای ساخت ۲۱۰ مدرسه مورد نیاز آموزش و پرورش استثنایی از یک سال پیش کلید خورده است، گفت: تاکنون ۱۶۰ مدرسه از این تعداد ساخته شده و یا در حال ساخت است و این طرح تاکنون ۱.۵ مترمربع فضای آموزشی استثنایی در کل کشور و ۲.۵ مترمربع فضای آموزشی مناطق محروم را ارتقا بخشیده است.

حسینی بعد دوم مشارکت خیرین را مشارکت در تهیه تجهیزات آموزشی و توان‌بخشی دانش‌آموزان استثنایی در قالب نهضت مشارکتی توان‌افزایی دانست و گفت: ۱۰۵ قلم تجهیزات توان‌بخشی و آموزشی برای تحصیل ۷۲ هزار دانش‌آموز استثنایی موردنیاز است که سال گذشته با مشارکت همه بخش‌ها ۱۴۵ میلیارد تومان برای خرید این تجهیزات تخصیص یافت و برای اولین‌بار در بودجه سال جاری نیز ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید این تجهیزات اختصاص‌یافته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی سومین جلوه مشارکت را طرح هدایت دانست و گفت: در قالب طرح هدایت و از طریق مشارکت خیرین، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی تاکنون ۳۶۱ هزار تبلت و گوشی هوشمند تهیه و به دانش‌آموزان کم‌برخوردار عادی و استثنایی اهدا شده است تا در دوران کرونا آموزش این دانش‌آموزان از بستر شبکه شاد تداوم یابد.

وی گفت: یکی از برنامه‌های طراحی شده طرح هدایت برنامه «حامی هوشمند» است که باهدف تأمین وسایل هوشمند آموزشی برای دختران دانش‌آموز کم برخوردار و با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تدوین شده است و امید است این برنامه با قوت اجرایی شود.