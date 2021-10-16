ضرورت احداث جایگاه های سوخت ماشین آلات کشاورزی در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را سالانه حدود ۳.۸ میلیارد لیتر عنوان کرد و افزود: از این میزان نزدیک به ۲.۴ میلیارد لیتر گازوییل در حوزه مکانیزاسیون مصرف می شود که در مجموع معادل ۱۰ درصد گازوییل مصرفی کل کشور در بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: ایجاد زیرساخت ها و جایگاه های توزیع سوخت برای ماشین های کشاورزی طی دهه های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و این در حالی است که شأن بخش کشاورزی و جامعه روستایی باید مانند جامعه شهری در دریافت سوخت حفظ شود.

عباسی تصریح کرد: در حال حاضر یک سری فروشندگی ها در روستاها برای توزیع سوخت ماشین های کشاورزی مستقر هستند که لوازم و امکانات مناسب برای توزیع سوخت ندارند و کشاورزان برای تحویل سوخت با محدودیت روبر هستند.

وی تحویل سوخت به کشاورزان در قالب حواله توسط این فروشندگی ها را از دیگر مشکلات در حوزه سوخت رسانی به بخش مکانیزاسیون دانست و گفت: هر لحظه احتمال ابطال حواله های سوخت و عدم تحویل آن توسط فروشندگی ها وجود دارد و موجب می شود کشاورزان گاهی به سوخت مورد نیاز خود دست پیدا نکنند.

عباسی از مسئولان وزارت نفت و نمایندگان مجلس خواست با توجه به توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و نقش آن در تامین امنیت غذایی برای ایجاد جایگاه های سوخت ماشین های کشاورزی در روستاها برنامه ریزی و اقدام کنند تا امکانات در این جایگاه ها مانند جامعه شهری فراهم و فرآیند تحویل سوخت به کشاورزان تسهیل شود.

وی در همین حال پیشنهاد داد احداث زیرساخت های توزیع سوخت ماشین های کشاورزی در فاز نخست از قطب های تولید شروع شود.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره صدور کارت سوخت برای کشاورزان نیز اذعان داشت: اگر ماشین های کشاورزی پلاک دار شوند، کشاورزان محدودیتی برای دریافت کارت سوخت نخواهند داشت.

وی با بیان این که ظرف پنج سال گذشته ۴۳۰ هزار دستگاه تراکتور و کمباین کشور نیز پلاک گذاری شده است، گفت: نزدیک به ۱۶۰ هزار تا ۱۷۰ هزار دستگاه تراکتور و کمباین دیگر برای پلاک گذاری باقی مانده و امیدواریم تا اوایل سال ۱۴۰۱ پلاک گذاری این ماشین ها نیز با همکاری پلیس راهور انجام و کل ماشین های کشاورزی سند دار و هویت دار شوند.

عباسی ادامه داد: با پلاک دار شدن ماشین های کشاورزی، فرآیند توزیع و تامین سوخت، تسهیل و بخشی از مشکلات در حوزه سوخت برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم سهمیه سوخت تمام تراکتور و کمباین های کشور در کارت سوخت کشاورزان تزریق شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: در حال حاضر کشاورزان، کارت سوخت ندارند و ممکن است برای بعضی از ماشین های کشاورزی جدید، کارت سوخت صادر شده باشد که فعال نیست.

وی خاطر نشان کرد: امسال وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل دریافت سوخت با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی به صورت پایلوت در پنج استان کشور در قالب کارت بانکی، سوخت مورد نیاز کشاورزان را تزریق کرد که نتیجه اش مثبت بود.

عباسی در همین حال مصوبه اخیر مجلس در مورد واگذاری مسئولیت تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین ها و واحدهای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین حذف شرط بیمه نامه برای پلاک اولی ها در قالب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این مصوبه مجلس می تواند در امور توسعه بخش مکانیزاسیون کشاورزی و تامین امنیت غذایی موثر و تسهیل گر باشد.

وی با اذعان به این که دستورالعمل برآورد سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تدوین شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل فنی جامعی بر اساس سطح زیر کشت، میزان تولید، تعداد و توان تراکتور و کمباین و ساعات عملیات کشاورزی تهیه کرده که مورد توافق شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز هست.

عباسی گفت: حوزه سوخت کشور در گذشته با توجه به وضعیت کشور، سهمیه سوخت بخش کشاورزی را ممیزی می کرد، اما با لازم الاجرا شدن مصوبه مجلس در زمینه "تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی"، هر میزان سوختی که وزارت جهاد کشاورزی مشخص و تعیین کند باید توسط حوزه سوخت کشور به کشاورزان تحویل شود.