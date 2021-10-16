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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۰:۴۱

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

صعود مقتدارنه النصر به نیمه نهایی با گلباران الوحده امارات

صعود مقتدارنه النصر به نیمه نهایی با گلباران الوحده امارات

تیم فوتبال النصر عربستان با کسب پیروزی پرگل مقابل نماینده امارات به نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال النصر و عربستان و الوحده امارات در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا در کشور عربستان برگزار شد که این دیدار با پیروزی پرگل و قاطع میزبان همراه بود.

النصرعربستان در شب درخشش جلال الدین ماشاریپوف با نتیجه پنج بر یک توانست الوحده امارات را شکست دهد.

عبدالرزاق حمداله (۷)، جلال الدین ماشاریپوف (۵۲ و ۶۴)، عبدالفتاح اسیری (۵۶) و سامی ناجی (۷۶) برای النصر در این دیدار گلزنی کردند. همچنین اسماعیل مطر تک گل الوحده را در ثانیه‌های پایانی این دیدار به ثمر رساند.

بنابراین النصر به عنوان نخستین تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ راه پیدا کرد. این تیم فصل گذشته نیز به جمع چهار تیم پایانی این مسابقات رسیده بود اما توسط پرسپولیس در ضربات پنالتی حذف شد.

کد مطلب 5329155
مهدی مرتضویان

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