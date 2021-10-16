به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی پس از شکست سه بر صفر پرسپولیس مقابل الهلال عربستان گفت: پرسپولیس نتوانست در حد خودش ظاهر شود. الهلال خیلی بهتر بازی کرد و بازیکنان پرسپولیس در حد و اندازه خودشان نبودند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: این را باید گفت حالا قرار نیست انتقاد کنیم و باید الان از این تیم حمایت کامل کرد تا در لیگ برتر نتایج خود را تکرار کند. در این دیدار ریزه کاری‌هایی وجود داشت که پرسولیس می‌توانست خیلی بهتر عمل کند.

او درباره عملکرد ضعیف بازی‌سازهای پرسپولیس ادامه داد: من فکر می‌کنم بازیکنان الهلال همچون سلمان فرج، کانو و… در میانه میدان فوق العاده تر از بازیکنان خط میانی پرسپولیس بود. نمی دانم چه اتفاقی در پرسپولیس افتاده بود. شاید تأخیر در پرواز به عربستان یا عدم برگزاری بازی رسمی باعث شد تا پرسپولیس خودش نباشد.

عبدی درباره عملکرد بازیکنان ذخیره این تیم گفت: تعویضی‌ها در حد خودشان نبودند و آنها هم کاری نتوانستند کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حالا پرسپولیس باید خودش را بازسازی کند. من فکر می‌کنم باید آنالیز بهتری نسبت به الهلال اتفاق می‌افتاد چون من ندیدم بازیکنی همچون الدوساری را مهار کنند. پرسپولیس نیاز به یک بازسازی کامل روحجی و روانی دارد تا هرچه زودتر برای لیگ برتر آماده شود.