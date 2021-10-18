حضور در جامعه فیلم کوتاه مثل عضویت در کلوپ خصوصی است/ تلاش دیدنی

داوود رضایی مشاور انتخاب آثار داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با اشاره به اثربخشی برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران بر کار فیلمسازان این عرصه به خبرنگار مهر بیان کرد: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را از حدود سال ۷۸ زمانی که هنرجوی انجمن سینمای جوانان بودم، دنبال می‌کردم. خوب به یاد می‌آورم که آن سال‌ها، سالن سینما ایران، سینما فلسطین یا سینما سپیده میزبان جشنواره بود و از آن زمان تاکنون همیشه حوالی زمان برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران که می‌شود، هیجان دیدن فیلم‌های کوتاه و تولیدات جدید را دارم.

وی ادامه داد: حس خوب تماشای فیلم کوتاه و دیدارهایی که در حاشیه برگزاری جشنواره اتفاق می‌افتد باعث شده مراسم جشنواره برای خیلی از اهالی فیلم کوتاه شبیه به یک آئین باشد. جشنواره فیلم کوتاه تهران یک خانواده عظیم را دورهم جمع می‌کند و ارتباط بین فیلمسازان فیلم کوتاه در این جشنواره از جنس رقابت یا حسادت نیست بلکه مانند آن است که اعضا یک خانواده‌ای که دست روزگار آن‌ها را از هم جدا کرده است و در این چند روز برگزاری فرصت دور هم بودن را پیدا کرده باشند.

مشاور انتخاب آثار داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: البته فارغ از این حس و تجربه درونی و شخصی، تأثیر عمومی جشنواره هم واقعاً شگفت‌آور بوده، معرفی فیلم کوتاه به مخاطبی که با فیلم کوتاه غریبه است هر سال باعث می‌شود تعداد بازدید کننده‌ها و چهره‌های تازه در این جشنواره افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به استقبال مخاطبان از آثار جشنواره در سال‌های اخیر بیان کرد: در چندسال اخیر و پیش از دوران کرونا، حجم انبوه مخاطبانی که مشتاقانه در صف سینما در ایام برگزاری جشنواره منتظر تماشای اثری جدید از سینمای فیلم کوتاه هستند واقعاً باعث خوشحالی است. از طرفی تعداد آثار رسیده به جشنواره هم بیشتر از قبل شده است و حالا این مراسم بزرگ و مهم شهر تهران و به تعبیری ایران نیاز به میزبانی وسیع‌تری دارد.

رضایی ادامه داد: رشد کیفی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره نیز شاید برای کسانی که مرتب و هر سال در جشنواره حضور دارند، خیلی واضح نباشد. اما اگر جشنواره را در بازه‌های زمانی پنج ساله مقایسه کنید، این رشد هم قابل تحسین است.

مشاور انتخاب آثار داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با بیان اینکه بخش مهمی از پیشرفت کیفی آثار به جریان آموزش در انجمن سینمای جوانان ایران بستگی دارد، توضیح داد: بخش آموزشی انجمن در این سال‌ها بسیار خوب عمل کرده است. در دفتر تهران و در دفاتر شهرهای دیگر، بار آکادمیک و تجربی آموزش انجمن با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست. همچنین کتاب‌های جدید ترجمه شده در دسترس هنرجویان قرار گرفته و مدرسان امروز انجمن همه تحصیلکرده‌های این رشته هستند.

این هنرمند ادامه داد: خیلی از مدرسان تجربه‌های قابل توجه در تولید فیلم کوتاه دارند، شخصی که خودش فیلم کوتاه ساخته، جهان فیلم کوتاه را می‌شناسد و از طرفی بر منابع مکتوب و تئوری سینمایی تسلط دارد، سر کلاس به هنرجوی امروزی درس می‌دهد. به همین دلیل سرعت انتقال و کیفیت بیشتر می‌شود.

وی برگزاری کارگاه‌های برگزار شده در حاشیه جشنواره را نیز بر ارتقای کیفی تولیدات سینمای کوتاه مؤثر دانست و افزود: گاهی گلایه‌هایی در ارتباط با تفاوت کیفیت آموزش در تهران و برخی شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرستان‌های کوچک وجود دارد اما خوشبختانه کارگاه‌های جشنواره این فرصت را به فیلمسازان مشتاق می‌دهد که در بازه زمانی جشنواره دانش خود را به روز کنند.

رضایی عنوان کرد: یک بخش دیگر تفاوت در کیفیت آثار، مرهون پیشرفت تکنولوژی است. در سال‌های دور ما مجبور بودیم با اندک تجهیزات موجود در دفاتر انجمن فیلمبرداری کنیم. به یاد دارم برای گرفتن باکس تدوین باید نوبت می‌گرفتیم. اما امروزه جدیدترین و باکیفیت‌ترین دوربین‌ها و امکانات نورپردازی در دسترس فیلمسازان فیلم کوتاه قرار دارد و موضوع تجهیزات تدوین و پس تولید تقریباً دیگر مانعی به حساب نمی‌آید. همچنین اگر به کیفیت و تیم صدابرداری و صداگذاری فیلم‌های جدید دقت کنید، جزئیات باند صوتی این فیلم‌های کوتاه در اندازه‌ها و استانداردهای جهانی است که این امر نشان می‌دهد چقدر از نظر فنی پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم. بنابراین می‌توان گفت ترکیب آموزش و دانش تئوریک و کیفیت فنی قطعاً در فیلم‌های امروزی نتیجه داشته است.

وی با بیان اینکه داستان‌های فیلم کوتاه امروزی تنوع وسیعی دارند، عنوان کرد: فیلمسازان سینمای کوتاه امروزه برای داستان‌گویی حتی سراغ ژانرهای سینمایی می‌روند و امکانات ژانری را در قالب و ظرف زمانی ۱۵ دقیقه‌ای بازتعریف می‌کنند. وضعیت فیلم‌های کوتاه داستانی در این سال‌های اخیر به نحوی است که بد نیست ما مدرسان به سینما برگردیم، دوباره در سالن سینما بنشینیم و از روی دست هنرجویان و فیلمسازان جوان داستانگویی را دوباره یاد بگیریم. امسال من از دیدن این حجم از قصه‌های تازه، تنوع ژانری و ظرافت در ساخت و تغییر صحنه به صحنه در شخصیت پردازی فیلم‌های کوتاه داستانی بارها و بارها غافلگیر شدم. شک ندارم هنر داستان‌گویی در سینمای کوتاه آینده‌ای جدی و اثرگذار بر جریان‌های هنری پیش رو خواهد داشت.

رضایی گفت: اینکه امسال جشنواره فیلم کوتاه تهران «اسکار کوالیفاید» شده، دستمزد زحماتی است که خیلی‌ها در این سال‌ها در انجمن سینمای جوانان کشیدند. در ۳۷ دوره گذشته، هر سال عده‌ای با گرایش‌های هنری و سیاسی متفاوت، از گروه‌ها و جریان‌های هنری متفاوت هر کدام سهمی در رشد این جشنواره داشته‌اند.

مشاور انتخاب آثار داستانی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تأثیر اسکارکوالیفاید شدن جشنواره بر فیلمسازان را ارتقای احساس اعتماد به نفس در حوزه سینما دانست و مطرح کرد: زمانی بود که فیلمساز سینمای کوتاه در ایران، شاید سعی می‌کرد فیلمسازی را از روی دست فیلمسازان دیگر کشورها یاد بگیرد، حالا چنین اتفاقات و موفقیت‌هایی در جامعه فیلم کوتاه ایرانی، اعتماد به نفس ایجاد می‌کند. حالا فیلمساز جوان ایرانی می‌داند وقتی فیلمی می‌سازد نیاز به تور جشنواره‌های خارجی ندارد، تا فیلمش دیده شود. همین که فیلم کوتاهی در جشنواره فیلم کوتاه تهران موفق باشد، در گروه آثار سینمایی کوتاه مهم سال در دنیا قرار می‌گیرد. من این اتفاق را گام مهمی در ایجاد عزت نفس در سینمای کوتاه ملی می‌دانم.

وی افزود: بخش حمایتی در انجمن سینمای جوانان ایران، بخش تولید است. هزینه تولید سال به سال بالاتر می‌رود و سقف حمایتی انجمن هم تا مبلغ قابل توجهی از این هزینه‌ها را تأمین می‌کند. نتیجه همه این کارها تولید تعداد قابل قبولی فیلم کوتاه در هر سال است که مستقیماً تولید انجمن هستند. البته این را هم خطاب به فیلمسازان کوتاه بگویم که باید برای عرصه حمایتی نگاه جهانی داشته باشند. فیلم کوتاه همان اندازه که در انجمن مثل یک خانواده صمیمی است، در تمامی دنیا حضور در جامعه فیلم کوتاه مثل عضویت در یک کلوپ خصوصی است. بهتر است فیلمساز امروز با دسترسی‌های دیجیتال خود با جریان‌های حمایتی دیگر در تمامی دنیا ارتباط برقرار کند، خود دست به کار شود و ارتباطی بین تولید انجمن و نهادهای بین‌المللی ایجاد کند.

رضایی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره در دوران پاندمی کرونا گفت: خوشحال می‌شوم که این جشنواره برگزار می‌شود و چراغ فیلم کوتاه روشن است. امیدوارم حال همه فیلمسازان خوب باشد و از حضور در سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران لذت ببرند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۰ (۱۹ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱) برگزار می‌شود. این رویداد برای اولین‌بار در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تأیید آکادمی اسکار شناخته و معرفی شده است.