علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گود حصارک میان خیابان مالک‌اشتر و فروردین بوده که در اختیار یکی از بانک‌هاست و متأسفانه به همین صورت رها شده و ساختمان‌های مجاور آن در حال تخریب هستند.

وی با اشاره به ضرورت اخطار شهرداری به مالک جهت ایمن‌سازی گفت: در صورتی که اقدامی در این خصوص از سوی مالک صورت نگیرد، شهرداری موظف است بر اساس ماده ۵۵ شهرداری‌ها نسبت به ایمن‌سازی محل اقدام کند.

رحیمی با یادآوری اینکه اگر اقدامات ایمن‌سازی به موقع صورت نگیرد، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد، از مدیر منطقه ۵ خواست تا این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کند.

وی به حواشی زیاد منطقه ۵ اشاره کرد و گفت: بهتر است مدیر منطقه به جای پرداختن به حواشی، مشکلات اصلی منطقه را رفع کند.