به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینینیا امروز در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۰۰ آموزشگاه آزاد، ۶۴۰ آموزشگاه دولتی و ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی داریم. همچنین بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، مجوز برای تأسیس آموزشگاه آزاد ظرف سه روز صادر میشود که از زمان ابلاغ این مصوبه تاکنون ۱۰۰ آموزشگاه مجوز گرفتهاند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: برای آموزشگاههای دولتی سه تیپ جدید در نظر گرفتهایم که تیپ یک شامل مراکز اختصاصی برای آموزش همراه با تولید (تولید قابل ارائه به بازار)، تیپ دو شامل تبدیل ۲۵۰ مرکز آموزشی به مراکز توسعه مهارت و کارآفرینی جهت تسهیل ایده تا بازار و تیپ سه شامل مراکز مهارتهای پیشرفته و نوین برای آمادهسازی جوانان برای مشاغل آینده میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر نقصان بزرگ نظام آموزشی ما تربیت دانشجو بدون مهارت است. فارغالتحصیلان دانشگاهی با مراجعه به مراکز ما به دنبال یادگیری مهارتهای مربوط به کارگران سطح سه و چهار هستند بنابراین ما برای جمعیت چهار میلیونی دانشجو در کشور برنامههای مفصلی در سه بخش داریم که شامل مهارتآموزی هیبریدی تحت عنوان «کهاد» برای ۵۰۰ هزار دانشجو در سال اول، سِندباکس برای فارغالتحصیلانی که رشتهشان بازار کار ندارد و همچنین گذراندن دوره مهارت همراه با دروس تخصصی برای رشتههایی همچون مهندسی میشود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: همچنین در پی تبدیل کارگاههای تولیدی به کارگاههای آموزشی هستیم که البته برای پیشبرد این هدف، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید همراهی کند و اگر فرد معرفی شده از سازمان فنی و حرفهای معرفینامه داشت، در آن بازه زمانی مثلاً دو ساله مشمول قانون تأمین اجتماعی نشود. در حال حاضر ۱۳ هزار کارگاه تولیدی آموزشمحور داریم که میتوان این تعداد را به یک میلیون کارگاه افزایش داد.
حسینینیا گفت: برای پیشبرد دیپلماسی مهارت نیز تاکنون دو نشست با مراکز مهارتی هندوستان و روسیه برگزار کردهایم که مقرر شده تبادل مربیان، ایجاد آکادمی آموزش مربی و … با همکاری این دو کشور انجام شود.
وی اظهار کرد: متأسفانه سازمان فنی و حرفهای از نظر بودجهای و اعتباری دچار چالشهای جدی است. این سازمان در سراسر کشور ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر نیرو دارد که ۶۰۰۰ نفر مربی هستند اما کل بودجه سازمان ۱,۳۰۰ میلیارد تومان است که اگر تمام این بودجه را نیز برای دستمزد این افراد در نظر بگیرد، باز هم حقوق کارکنان سازمان بسیار پایینتر از سایر سازمانها و بخشها میشود. به نظر من بودجه سازمان فنی و حرفهای باید ۱۰ برابر بودجه فعلی شود تا بتوان اهداف را پیادهسازی کرد. کارگران ماهر کشورهای آلمان، چین، کره و … را توانستند به توسعه برسانند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه با شرکای اجتماعی و ملی همکاری مشترک خواهیم داشت، گفت: پیشبینی شده از طریق شورای عالی اشتغال، موضوع داشتن پیوست مهارتی برای تمامی طرحهای کشور الزامی شود که ما در این راستا با تمام وزارتخانهها و نهادها همکاری خواهیم کرد.
حسینینیا با اشاره به آموزش سربازان اظهار کرد: با همکاری قرارگاه مهارت نیروهای مسلح طی ۶ ماه نخست امسال بیش از ۵۸ هزار نفردوره آموزش مهارتی داشتیم که شامل ۷ میلیون و ۳۳۷ هزار نفرساعت عملکرد آموزشی بوده است.
وی به آموزش مهارت در ندامتگاهها نیز اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد زنداناولیها فاقد مهارت شغلی هستند که این مسئله نشان میدهد نداشتن مهارت، اُمالفساد است. از این ۷۰ درصد، ۳۰ درصد بازگشت مجدد به زندان دارند و درصد بازگشت کسانی که در زندان آموزش دیدهاند، کمتر از ۱۰ درصد است. اگر تأمین مالی درستی انجام شود، قطعاً میتوانیم نتایج بهتری را در ندامتگاهها و زندانها رقم بزنیم.
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