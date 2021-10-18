شعب ویژه نظام دامپزشکی شورای حل اختلاف استان تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، مراسم افتتاح شعب ویژه نظام دامپزشکی شورای حل اختلاف استان تهران با حضور آقای قربانیان معاون قضائی رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در امور اجرایی، عمومی و اجرای احکام و رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، سرپرست مجتمع شهدای مدافع سلامت شورای حل اختلاف تهران و دیگر مقامات و مسئولین قضائی عصر دوشنبه در محل ساختمان سازمان نظام دامپزشکی برگزار شد.

در ابتدای مراسم صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان آنکه این سازمان در حال حاضر قریب ۴۲ هزار نفر عضو دارد و تلاش و سعی وافر آن سلامت دام و در نتیجه سلامت انسان است گفت: وظیفه سازمان در درجه اول صیانت از حقوق اعضا و همزمان دفاع از حقوق خدمت گیرندگان از مجموعه است.

وی گفت: با توجه به اینکه حوزه کارکرد تخصصی این مجموعه طی ۲۴ سال گذشته بسیار گسترده شده و با توجه به تحولات جامعه و افزایش پرونده‌های تشکیل شده در هیأت‌های انتظامی موجب شد تا ما تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف با حصول سازش از ارجاع پرونده به مراکز انتظامی و قضائی جلوگیری کنیم. با این اقدام هم حقوق مردم حفظ می‌شود و هم عملکرد اعضا سازمان نظام دامپزشکی به صورت سازمان یافته و منضبط ذیل مجموعه مجتمع شهدای مدافع سلامت نتایج مبارکی برای همکاران و مردم عزیز کشورمان به همراه خواهد داشت. همچنین اظهار امیدواری کردند نظیر این شعب در دیگر استان‌ها هم تأسیس شد.

در ادامه مراسم قربانیان معاون قضائی شورای حل اختلاف استان تهران با بیان رویکرد اصلی دستگاه قضائی مبنی بر اشاعه فرهنگ صلح و سازش که برکات زیادی به همراه دارد گفت: یکی از برکات آن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی است و افزودند به جهت آنکه در رسیدگی به پرونده‌ها با سازش طرفین دعوی و با رضایت ایشان پرونده مختومه می‌شود موجب تلطیف فضای جامعه شده است.

وی در ادامه با ذکر مزیت‌های شورای حل اختلاف در مجموعه‌های مختلف از جمله مجتمع ویژه شهدای مدافع سلامت (ویژه بهداشت و درمان) و دیگر شعب تخصصی که با نگرش تخصصی و حرفه‌ای هم از حقوق اعضا سازمان و هم از حقوق مردم و مراجعین دفاع می‌کنند گفتند به این ترتیب ۶۰ درصد پرونده‌ها در شعب تخصصی در حال حاضر با سازش مختومه می‌شود.